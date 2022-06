Radio Chișinău își va păstra numele încă doi ani (primarul Chișinăului)

"Radio Chișinău își va putea păstra numele cel puțin pentru încă doi ani", a dat asigurări primarul Chișinăului, Ion Ceban aflat într-o vizită la Buzău (România).

"Acest proiect de decizie a fost elaborat de către executivul Primăriei Municipiului Chișinău și prezentat Consiliului Municipal, decembrie, ianuarie, februarie. A trecut comisiile de specialitate, în aprilie a fost prezentată nemijlocit decizia Consiliului Municipal Chișinău. În Consiliul Municipal Chișinău este o componență, să spunem așa, foarte pestriță din punct de vedere politic. Noi nu am avut - mă refer aici la executiv - și nu avem o majoritate. Luni, după ședința operativă a executivului Primăriei, va fi convocat Consiliul Primarului împreună cu cabinetul și decizia se va lua cel puțin provizoriu până la decizia Consiliului Municipal Chișinău. Or, asta este minimul pe durata mandatului pe care îl am, adică până în noiembrie 2023, cel puțin", a spus Ion Ceban.

Reamintim că Primăria municipiului Chișinău a refuzat extinderea termenului de utilizare a cuvântului „Chișinău” în denumirea postului de radio, Radio Chișinău (filiala Radio România).

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al României a emis o notă informativă prin care menționează că „regretă decizia nejustificată și nefundamentată, motivată pur politic, a Consiliului Municipal Chișinău în ce privește interzicerea utilizării toponimicului „Chișinău” de către postul Radio Chișinău”.