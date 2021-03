Rădoi, după înfrângerea cu Germania: Nu ştiu dacă norocul a fost de partea noastră sau împotriva noastră

Selecţionerul echipei naţionale, Mirel Rădoi, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu Germania, scor 1-0, în preliminariile CM 2022, că nu ştie dacă norocul a fost de partea reprezentativei României sau împotriva ei.

"Cred că putem lua părţile bune din această partidă. Diferenţa de valoare a existat chiar dacă am încercat să o acoperim printr-o organizare mai bună şi mai multă determinare. Am avut momente în care am ezitat să ieşim din apărare, adică nu am făcut ceea ce am pregătit şi a părut că de foarte multe ori am fost în dificultate. Dar au fost momente de joc în care am arătat bine, am fost agresivi, am reuşit să pasăm... sunt aspecte pozitive, însă mai multe în repriza a doua decât în prima. Nu ştiu dacă norocul a fost de partea noastră azi sau împotriva noastră. Pentru că în prima şi chiar în a doua repriză au fost ocazii mari ale Germaniei. Dar câteodată fotbalul e nedrept şi pe final puteam în seara asta să obţinem un rezultat de egalitate care, ţinând cont de cele 90 de minute, nu ştiu dacă era meritat pentru noi", a afirmat tehnicianul.

"Calculele noastre erau pentru aceste 3 partide (n.r. - cu Macedonia de Nord, Germania şi Armenia) să obţinem 7 puncte. Ştiam lotul Germaniei, ştiam valoarea lor. Dar indiferent de jucătorii lor, de valoarea lor, trebuia să echilibrăm balanţa asta printr-o agresivitate mai ridicată. E clar că dacă ne uitam la sumele lor, atunci plecam dinainte bătuţi. Au fost momente când au avut o viteză în plus. Noi am încercat să avem o reacţie imediată, dar nu am mai putut face nici faulturi pentru că nu i-am prins", a adăugat Rădoi.Selecţionerul a explicat că Mario Camora a avut o poziţionare greşită la golul Germaniei. "Într-adevăr a avut mari dificultăţi în prima repriză, ştiam că germanii construiesc foarte mult în zona aia. Nu am văzut fazele, dar cred că a avut o poziţionare greşită la gol şi a anulat poziţia de ofsaid. Dar trebuie revăzută faza, pentru că dacă nu mă înşel faza l-a prins într-o poziţie 2 contra 1. Însă e clar că e o nesincronizare din punctul ăsta de vedere. Dar au fost şi alte situaţii în care puteau să marcheze nemţii. Mai departe, referitor la convocarea lui Camora (n.r. - în viitor), totul e în funcţie de evoluţiile de la echipa de club şi de ceea ce ne arată nouă la echipa naţională", a menţionat el.Mirel Rădoi se aşteaptă la o partidă dificilă, miercuri, cu Amenia."Armenia este o echipă destul de arţăgoasă, un adversar cum nu-i place naţionalei României. Pentru că sunt foarte agresivi, reacţionează imediat, sunt combativi, au organizare defensivă foarte bună. Şi nu doar în mandatul meu, ci şi înainte, am văzut că astfel de echipe ne pun probleme. Dacă reuşim să câştigăm în Armenia cred că terminăm această perioadă pe locul 2. Nu ne aşteaptă însă un meci uşor acolo pentru că ei vor încerca să îşi conserve locul 2", a mai spus Rădoi.Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Germaniei cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.În următorul meci din preliminarii, prima reprezentativă va întâlni, miercuri, la Erevan, selecţionata Armeniei.România se mai află în grupă cu Macedonia de Nord, Islanda şi Liechtenstein. La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.