Radu Cristescu, fostul lider al PMP, s-a înscris în Partidul Ecologist Român

Radu Cristescu, fostul lider al PMP, a decis să se înscrie în Partidul Ecologist Român! Cristescu vine cu Alternativa, formațiune a românilor din țară, aliată cu cele 25 de organizații ale Partidului Mișcarea Populară din Diaspora, astfel că PER se mărește.

”Partidul Ecologist Român și Alternativa - formațiune a românilor din țară, aliată cu cele 25 de organizații ale Partidului Mișcarea Populară din Diaspora au semnat, astăzi, protocolul in urma căruia Alternativa devine parte a PER.

In urma semnării protocolului, domnul Radu Cristescu - liderul Alterntiva va ocupa funcția de prim-vicepreședinte al PER, iar domnul Vasile Bob va ocupa funcția de secretar general. Totodată, în contextul în care România resimte o nevoie acută a ecologizării clasei politice, protocolul prevede ca românii din Diaspora sa fie reprezentați în conducerea PER.

Această mișcare politică survine in contextul în care românii din Diaspora consideră că libertatea și prosperitatea individuală este pusă cu adevărat în valoare prin asumarea responsabilității fiecăruia dintre noi pentru soarta comunității, prosperitatea națiunii și viitorul pruncilor noștri.

Momentul de astăzi constituie consolidarea PER ca principala forță politică de centru-dreapta, capabilă să unească românii și dedicată apărării valorilor naționale, a tradițiilor și credinței acestui neam, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.”, e mesajul lui Dănuț Pop, liderul PER.