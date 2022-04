Radu Cristescu îi răspunde dur lui Traian Băsescu: 'Petroave, băi penibilule, toarnă la altă masă!'

Deputatul PSD Radu Cristescu îi răspunde fostului președinte Traian Băsescu după ce acesta a afirmat că deputatul PSD a primit loc eligibil pe liste cu condiția să-l atace pe el.

„PETROAVE! Te-ai apucat și tu dimineața sa reiei aceeasi minciuna spusa aseară de bufonul vostru, cel care spăla farfuriile după ce mâncați sarmale. Da, e vorba de ăla de care radeai când, tot la Ciutacu in emisiune, in urma cu câțiva ani, spuneai ca “i s-a umflat capul”, și ulterior l-ai dat afara din PMP. Ai spus că “Cristescu a primit loc eligibil la PSD cu conditia sa ma denigreze, pus de Dragnea.” Bai penibilule ( impreuna cu sclavetele vostru), când eu am intrat in PSD, Dragnea era in pușcărie. Când am primit loc eligibil, cum spui tu, Dragnea era tot la pușcărie! Așa ca minciuna are “picioare scurte”… toarnă la altă masă, Traiane!”, spune Radu Cristescu pe Facebook.