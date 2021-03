Radu Magdin, noul director de comunicare și relații publice al ENVISIA

ENVISIA și-a extins echipa, începând de săptămâna aceasta, adăugând un accent suplimentar pe comunicarea strategică pentru a-și promova cauza - excelența în consilii de administratie. În acest context, a fost creată funcția de director de comunicare și relații publice, Radu Magdin fiind primul care deține această poziție în cadrul organizației.

Radu Magdin, consultant și antreprenor din anul 2012, este membru al Forbes Business Councils și este pasionat de excelența în guvernanța corporativă. A lucrat la Bruxelles timp de 5 ani, în domeniul afacerilor europene, înainte de a se întoarce în România, în anul 2012. În calitate de analist, a oferit consiliere de risc multor borduri de investitori și este membru al mai multor consilii consultative, în mediul corporativ sau al societății civile.

Carmen Micu, membru fondator și CEO: „Prin numirea lui Radu Magdin, in Consiliul nostru, Envisia își asumă un angajament puternic pentru excelență în comunicare către și pentru membrii săi: Envisia-Boards of Elite. Avansăm acum la nivelul următor al strategiei noastre de a pătrunde în Europa Centrală și de Est cu primul program postuniversitar cu acreditare academică care profesionalizează rolul membrului intr-un consiliu de administratie, oferit de ENVISIA în parteneriat cu școala de afaceri triplu acreditată Henley, University of Reading, Marea Britanie: Postgraduate Programme in Board Practice and Directorship. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ideile și creativitatea lui Radu în acțiune, în beneficiul comunității noastre de afaceri și al societății noastre în ansamblu. ”

„Este o onoare pentru mine să mă alătur echipei ENVISIA și să particip la un efort important atât pentru succesul corporativ, cât și pentru cel social, și anume promovarea excelenței guvernării. ENVISIA este un ambițios centru internațional de cunoaștere din București, care se va extinde și în lunile următoare la nivel local, european și global. Este un privilegiu să asistăm, dintr-o perspectivă de comunicare strategică, aceste planuri naționale de consolidare și internaționalizare,” a spus Radu Magdin.

ENVISIA este prima școală de afaceri din România pentru membrii consiliilor de administrație, oferind educație de ultimă generație dedicată președinților, directorilor independenți seniori, directorilor neexecutivi, nivelului C-Suite și profesioniștilor de înaltă calitate, prin parteneriate locale și internaționale de prestigiu. Misiunea Envisia este de a încuraja generații de directori care întruchipează profesionalismul, conduita etică și responsabilitatea, adăugând valoare pentru întreprinderi și comunități. Envisia promovează activ practici de guvernanță corporativă responsabile, pregătind companiile și consiliile lor de administrație pentru ritmul contemporan al provocărilor încă neexplorate.