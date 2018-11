Radu Tudor a EXPLODAT după demisia lui Mihai Fifor: Are la bază strict rațiuni politice, care țin de conflicte cu logica la PSD

Jurnalistul Radu Tudor a scris, pe blogul său, despre demisia ministrului Apărării Mihai Fifor.

"In acest mod dezamagitor se incheie mandatul bun de 1 an in fruntea Ministerului Apararii Nationale al senatorului Fifor. Gestul demisiei destructureaza orice posibila reactie de nemultumire la adresa acestei schimbari nefericite.

Decizia sa si modul de renuntare la mandat este o forma politicianista de acoperire a unei realitati : nici Fifor nici Dancila nu si-au dorit aceasta schimbare, singurul care a contat in ecuatie a fost Liviu Dragnea.

Fara absolut nici un motiv legat de modul in care a condus MApN, Mihai Fifor demisioneaza, avand la baza strict ratiuni politice. Acestea din urma par sa aiba cele mai multe conflicte cu logica, in ultima perioada, la PSD.

Dupa cum spuneam : 3 guverne, 18 luni, peste 50 de remanieri. O instabilitate emotionala si politica ingrijorator de accentuata in tabara socialistilor romani", este de părere Radu Tudor.

