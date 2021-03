Radu Tudor, după oferta din PNL de a prelua șefia TVR: 'I-am întrebat în glumă dacă îmi vor binele sau răul' + OFERTA de a candida la parlamentare

Radu Tudor a confirmat că mai mulți lideri PNL i-au făcut oferta de a prelua șefia TVR! Vedeta de la Antena 3 a refuzat, așa cum a făcut și în toamnă, când PSD i-a oferit un loc în Parlament, la fel cum procedase și PNL în trecut.

”Furtuna intr-un pahar cu apa. Ieri, pentru cateva ore, am fost “alegerea liberalilor pentru sefia TVR”. Vorba Danei Mladin : “Mai, a cata oara esti propunere? Iar vad stirea asta?”.

Sambata dupa amiaza. Ma pregatesc de emisiune. Primesc un mesaj. Dan Tapalaga de la G4Media ma intreaba daca putem vorbi. Sun si purtam un dialog civilizat. Ma intreaba daca am primit oferta unor liberali pentru sefia TVR. Confirm ca in ultimul an, am discutat acest aspect, la propunerea lor. M-au intrebat cativa lideri PNL daca as accepta. Le-am spus ca sunt bine unde sunt, i-am intrebat in gluma daca imi vor binele sau raul. Am ras, nu am tras nici o concluzie, nu a fost nici un angajament. Doar o idee, o propunere. Totul s-a terminat cu “hai sa mai vorbim, poate o sa te mai gandesti”.

Pe fondul acestor dialoguri explorative, neangajante, asta toamna primesc oferta concreta din partea PSD sa candidez la parlamentare. Refuz politicos, le multumesc spunand ca mi-e bine in presa.

In trecut, o astfel de oferta politica primisem si de la PNL. Si atunci, ca si acum, am spus pas.”, a relatat Radu Tudor pe blogul său.