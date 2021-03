Radu Tudor îi întoarce oglinda în față lui Dan Barna, după acuzațiile vicepremierului de fascism: 'Pohta ce-ati pohtit: AUR a invatat de la USR'

Jurnalistul Radu Tudor se arată revoltat de declarațiile vicepremierului Dan Barna, care a spus că manifestanții violenți sunt fasciști (mai multe aici).

„Pe bune?! Dan Barna e deranjat de proteste ilegale ce au degenerat in violente? De specularea politica a unui necaz al tuturor? Pai cine a lansat modelul asta? Coposu? Campeanu? Cine?! Nu erau toti liderii USR in strada si in 2015 si in 2017-2018? N-au existat ciocniri cu jandarmii? Nu s-a strigat "PSD si PNL / Aceeasi mizerie?". Profit politic dintr-un mare necaz (atunci Colectiv, acum pandemie), mitinguri ilegale, ciocniri cu fortele de ordine si tensiune sociala? AUR a invatat de la USR. Acum USR e la guvernare si nu-si suporta propriile metode. Pohta ce-ati pohtit”, a spus Radu Tudor pe pagina sa de Facebook.

Proteste față de măsurile luată de autorități pentru combaterea pandemiei au fost consemnate în mai multe orașe cheie din țară. La București evenimentele au luat o turnură nedorită, când mai multe grupuri de manifestanmți au început să se lupte cu jandarmii.