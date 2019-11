Radu Tudor se ia la trântă cu lideri ai PSD: Nesimțiților! Am avut dreptate, deși ați dat telefoane în stânga și-n dreapta

Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, se ia la trântă public cu o parte a liderilor PSD, după un episod care a avut loc vineri, înainte de alegeri. Jurnalistul a prezentat o compilație de sondaje, de la mai multe institute de sondare, pentru a încerca să anticipeze rezultatul din turul II. Radu Tudor arată că imediat ce a prezentat acele date, mai mulți lideri PSD au început să dea telefoane în stânga și în dreapta. Prin telefon, în cadrul emisiunii, a intrat purtătorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu.

”Se lamureste public azi ca am avut dreptate.

Vineri 22 noiembrie am difuzat la Punctul de intalnire o analiza sociologica ce era cunoscuta PSD si care demonstra clar ca scorul din turul 2 va fi 60 Iohannis – 40 Dancila. Repet, toate datele, informatiile si documentele erau cunoscute conducerii PSD. Ei stiau care e adevarul, dar se temeau de el. Si au gasit un tap ispasitor pentru dezastrul lor : eu.

In timpul prezentarii acestei analize, o grupare sinistra de la varful PSD, de oameni certati rau cu onestitatea si bunul simt, m-au acuzat ca “manipulez” si ca “din cauza ta o sa pierdem alegerile”. Au dat telefoane in stanga si in dreapta, au intervenit in emisiunea “Punctul de intalnire” desi era un reprezentant PSD in platou, pe care l-au calificat drept “inert”. Chiar si asa, le-am dat posibilitatea sa intervina si al 2 lea PSD-ist. Prima afirmatie : prezentati date manipulatoare.

Crescuti la scoala fake news, cei cativa lideri PSD (se stiu ei cine sunt, nu are rost sa le spun acum numele si sa redau discutia mizerabila dintre ei, ramane pe mai tarziu) au luat foc pentru ca am dat-o pe Viorica Dancila la 40% vineri seara.

Au fost si oameni din PSD care mi-au spus ca le pare rau, ca cei de la varf au luat-o razna. N-am accentuat acest aspect medical, le-am multumit pentru mesajul lor si pentru respectarea adevarului. Cu ei, partidul acesta isi poate reveni candva.

In urma alegerilor, se doveste ca Dancila e la 35% si n-a atins nici macar 40%. Asadar, scorul de vineri seara nu era un scor manipulator pesimist ci unul un pic mai optimist chiar decat propria lor capacitate de a obtine voturi.

Am precizat de vreo 5 ori ca nu era un sondaj, ca pana duminica se mai puteau schimba lucrurile si ca e vorba de o evaluare a unor companii sociologice.

Iar analiza modului in care s-au dus voturile candidatilor din turul 1 catre candidatii din turul 2 s-a dovedit a fi precisa. Ea a fost prezentata si vineri si duminica seara.

Ati vazut deja rezultatele si analiza la Antena 3 in editia speciala difuzata ieri. S-a dovedit pana la ultima virgula ca am avut dreptate.”, scrie Radu Tudor, pe blog.