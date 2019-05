Raed Arafat, acuzații pentru un post TV: Se încearcă discreditarea sistemului RO-ALERT și a aplicației DSU. A devenit o crimă dacă cineva face ceva în România

Raed Arafat acuză Realitatea TV că încearcă să discrediteze aplicația DSU și sistemul RO-ALERT. Secretarul de stat in MAI este de parere că "a devenit o crimă dacă cineva face ceva în România".

"Realitatea TV si Realitatea Net au decis sa loveasca in sistemele de avertizare folosite de noi la acest moment si anume Ro-Alert si aplicatia DSU. Dupa ce au atacat Ro-Alert fara sa aiba un motiv decat rea credinta si interesele ascunse ale unor participanti si moderatori de emisiuni, acum s-au pus pe aplicatia DSU care incearca sa o discrediteze, fara sa aibe vreo calificare in acest domeniu si fara macar sa inteleaga despre ce vorbesc. Am vazut pe unii precum Hoandra si cativa acoliti cum abereaza intr-o emisiune vineri seara amestacand aplicatia DSU cu Ro-Alert si cu alte chestiuni care nu au nici un inceput si nici un sfarsit.

A devenit o crima daca cineva face ceva in Romania. Faptul ca prin Fundatia pentru SMURD am finantat o aplicatie care a fost pusa la dispozitia DSU si IGSU pentru informarea si avertizarea populatiei nu este ok din punctul de vedere al capatelor foarte luminate din Realitatea TV. In capul lor orice actiune trebuie sa ascunda un interes meschin si cum ei nu pot sa se gandeasca decat in acest mod, oricine face ceva dezinteresat este un excroc. De exemplu, daca cineva ia bani de la firmele de tutun ca sa faca reclama mascata tutunului in emisiunile lui, persoana respectiva este una onesta si corecta. Iar daca altcineva colecteaza fonduril si le investeste in interesul publicului, atunci sigur persoana respectiva nu este onesta si sigur persoana respectiva ascunde ceva meschin. Aceasta este logica dupa care functioneaza unii "jurnalisti" si "experti" care activeaza in platoruile Realitatii si stau sa cometeze subiecte de care nu au nici un habar.

Citește și Se reiau concertele de la fântânile din Piața Unirii - Programul spectacolelor

Aplicatia DSU esate o aplicatie gratuita pentru orice utilizator. Mesajele trimise prin ea sunt gratuite. Ea fiind complementara sistemului Ro-Alert care se foloseste doar in siutatii extreme. Aplicatia DSU are componente educative importanta si multe informatii despre modul in care putem face fata diferitelor situatii de urgenta. Sistemul Ro-Alert la randul sau este un sistem de alertare/avertizare rapida care foloseste o tehnologie specifica si care se foloseste mai rar si doar pe arii restranse unde pericolul este iminent sau existent.

Peste 700.000 persoane au descarcat aplicatia DSU si acest lucru inseamna ca multi o gasesc utila. Aberatiile publicate de Realitatea TV sunt menite sa reduca increderea populatiei in aplicatia respectiva dar si in Ro-Alert fara a prezenta nici macar o alternativa. Acum 1-2 ani am scris tuturor televiziunilor pentru a ne sprijini in procesul de alertare al populatiei, de la Realitatea TV nu am primit nici macar o adresa de raspuns la adresa trimisa de DSU. Responsabilitatea mass-mediei fata de populatiei este de a informa corect, de a arata care este adevarul si mai ales, ca in cazul medicilor, de a nu face rau! In ultimele doua zile, in mod gratuit si fara niciun motiv clar, atacurile au inceput impotriva sistemului de alertare iar prin reducerea increderii populatiei in acest sistem nu facem decat sa o vulnerabilizam si sa o lasam descoperita in cazul unui pericol iminent de care nu va afla pentru ca au dezactivat telefonul ca sa nu primeasca alertele prin Ro-Alert sau au dezinstalat aplicatia DSU ca sa nu o o aiba in telefon ca dl Hoandra si acolitii lui au stabilit ca asa e bine , sa ramanem descoperiti, sa nu ascultam pe "prostii" aia de la sistem cand ne spun ei ca exista un risc.

Faptul ca se folosesc de orice ocazie ca sa atace pe nedrept, arata cat de disperati sunt unii sa indeplineasca unele promisiuni sau sa achite unele datorii fata de cei care intradevar ar beneficia de pe urma distrugerii unui sistem de urgenta functional, sau in mod inconstient, incearca sa-si faca audienta prin orice mijloace, chiar daca aceasta este in detrimentul cetatenilor. Cel putin o persona cu capul pe umeri aflata in emisiune, si aici ma refer la Val Valcu, s-a contrazis cu ei si a atras atentia asupra unor aspecte reale, pe care restul nu vroiau sa le recunoasca, referindu-se la performanta din sistemul de urgenta.

Actiunea asa zisilor "jurnalist" si "experti" este exmplul concret prin care putem spune ca "inconstienta si prostia pot ucide"!

Interesant este ca abordarea nerealista a celor de la Realitate nu a avut ecou la restul institutiilor media, atacul fiind orchestrat numai de catre cei de la Realitate.

Responsabilitatea discreditarii unor sisteme unice de avertizare si alertare a populatiei in situatiile de urgenta trebuie sa fie bine asumata de cei care in mod incostient, sau in cunostinta de cauza fiind meniti de interese ascunse, reusesc sa determine o parte din cetateni sa renunte la aceste sisteme.

Cei interesati pot vedea comunicatul oficial al DSU referitor la acuzatiile nefondate ale Realitatea TV si Net. Am sa pun linkul la comunicat in cadrul comentariilor!", a scris Raed Arafat pe Facebook.