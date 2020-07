Raed Arafat anunță un nou RECORD al numărului de infectări: avem și 24 de decese

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a afirmat că, din datele pe care le are, sâmbătă se va depăşi din nou recordul la cazuri noi de infectare cu COVID-19, menţionând că sunt 24 de decese.

"Astăzi, din datele pe care le am, depăşim din nou recordul la numărul de cazuri noi şi la decese ne-am întors la o cifră destul de importantă - avem 24 de decese", a declarat Raed Arafat, la dezbaterile din Comisia juridică a Senatului pe proiectul privind carantinarea şi izolarea, informează Agerpres.



El a făcut aceste afirmaţii în contexul în care reprezentanţii PSD au solicitat amânarea până luni a dezbaterilor la acest proiect, iar Comisia juridică a aprobat, prin vot, această cerere.



"Eu cred că orice ţară care are un sistem sanitar evoluat şi cu experienţă va trebui să aibă astfel de măsură, pentru că altfel scapă de sub control persoane care pot fi cu boli chiar periculoase care să infecteze pe alţii, pentru că ele nu vor să se interneze sau să se izoleze. Pe partea cu detaşarea, aici depinde de la ţară la ţară cum este situaţia. Să nu uităm că suntem cu deficit major pe anumite categorii. În Franţa nu s-au gândit să detaşeze pentru că nu au deficit ca la noi. Este o soluţie, pentru că suntem cu resursa umană foarte afectată şi suntem cu deficit major în anumite domenii şi atunci gestionarea unei situaţii, unei presiuni sanitare temporare - detaşarea fiind de maxim 30 de zile - astea sunt măsuri necesare", a afirmat Raed Arafat, în legătură cu prevederile contestate din proiect privind internarea obligatorie pentru persoane cu risc de răspândire a unui patogen în comunitate şi detaşarea personalului medical.



Raed Arafat a susţinut că sunt solicitări inclusiv de la persoanele simptomatice infectate cu COVID-19 de a fi externate din spital.



"Din informaţiile pe care le avem, şi sunt cifre care au fost comunicate de MS, există solicitări inclusiv la pacienţi simptomatici de externare din spital. Nu mai avem pârghii nici pentru izolarea lor la domiciliu. Nu poţi să spui; bine, ai plecat, stai la domiciliu", a mai spus Arafat.