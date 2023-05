Raed Arafat: Rolul Centrului European de Coordonare a Răspunsului la Situaţii de Urgenţă - cooperare şi solidaritate

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat pentru AGERPRES că rolul Centrului European de Coordonare a Răspunsului la Situaţii de Urgenţă este unul extrem de important şi eficient, fapt dovedit prin intervenţiile din perioada pandemiei, a crizei refugiaţilor din Ucraina, la incendiile din mai multe ţări sau la cutremurul din Turcia, potrivit Agerpres.

"Centrul European de Coordonare din cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană s-a văzut cel mai bine în ultima perioadă prin modul în care a acţionat, în coordonare la nivel european, la răspunsul şi cooperarea în cadrul situaţiilor de urgenţă majore cu care ne-am confruntat. Vorbim aici de pandemie, criza refugiaţilor din Ucraina şi de intervenţia în Turcia, pe lângă alte intervenţii, cum ar fi cele de incendii de pădure din Grecia, Franţa şi în alte ţări. Rolul acestui centru s-a dovedit a fi unul extrem de eficient şi extrem de important pentru a pune toate forţele europene la un loc sub o formă de cooperare şi solidaritate la nivel european, nu numai în interiorul Uniunii Europene şi în afara UE. România, pe timpul pandemiei, pe timpul crizei refugiaţilor şi la intervenţia la cutremurul din Turcia, plus la intervenţiile la incendiile de pădure din afara României, în Grecia şi Franţa, a activat întotdeauna sub acest centru şi acest mecanism de protecţie civilă europeană", a afirmat secretarul de stat în MAI

El a spus că acest centru ajută ca intervenţiile la situaţii de urgenţă să fie mai eficiente, mai rapide. Numărul statelor implicate în acest mecanism este mai mare decât al celor care alcătuiesc Uniunea Europeană.

"Existenţa unui centru de coordonare european ne permite să lucrăm mai eficient, mai rapid şi să câştigăm timp în coordonarea activităţilor noastre împreună ca state membre ale mecanismului, ca să putem interveni cu o eficienţă în cazul situaţiilor unde mergem în sprijinul altor state ale mecanismului sau în afara acestor state. Mecanismul are ca state membre un număr mai mare decât statele care alcătuiesc Uniunea Europeană", a arătat Raed Arafat.

Pe durata pandemiei şi a crizei refugiaţilor din Ucraina, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a colaborat cu acest centru.

"Pe durata pandemiei şi a crizei refugiaţilor, am colaborat cu centrul, inclusiv prin înfiinţarea hub-ului european de asistenţă umanitară pentru Ucraina, iar în cazul pandemiei, noi am executat 32 de misiuni, sub coordonarea hub-ului, în mare parte corelate cu pandemia, cum ar fi echipele medicale care au fost trimise în Italia, Slovacia, Moldova şi Tunisia. Dar şi când a avut România nevoie de ajutor, sub acelaşi centru de coordonare, am primit sprijin de la mai multe ţări, inclusiv în coordonarea trimiterii pacienţilor în stare critică cu COVID în timpul valului al patrulea către alte ţări europene", a mai arătat Raed Arafat.