Raed Arafat, tot mai împins afară din scenă. Alexandru Rafila: Ministerul Sănătăţii trebuie să fie coordonatorul naţional în gestionarea pandemiei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, consideră că instituţia pe care o reprezintă trebuie să fie coordonatorul naţional al gestionării pandemiei de COVID-19, şi nu Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, motiv pentru care acest aspect va fi analizat în Guvern.

"Problemele de sănătate publică sunt apanajul Ministerului Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii nu este în situaţia să execute nişte decizii, ci trebuie să fie direct implicat şi responsabil şi să fie coordonatorul naţional în ceea ce priveşte gestionarea acestei pandemii (...) Există un Comitet Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) care ia anumite decizii şi care ulterior sunt aprobate printr-o hotărâre a Guvernului. CNSU e în coordonarea premierului, are un vicepreşedinte în persoana şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dar eu cred că acolo trebuie să existe şi o responsabilitate directă şi o coordonare sau, dacă vreţi, o poziţie care să ia decizia în funcţie de domeniul în care există urgenţa, a spus Rafila, vineri, la Digi 24.

El a explicat că CNSU gestionează toate tipurile de urgenţe, dar în problemele de sănătate Ministerul Sănătăţii nu poate fi "un soi de eventual avizator" al deciziilor care s-au luat deja."Deciziile trebuie propuse de Ministerul Sănătăţii, dacă sunt măsuri de sănătate publică. Dar punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nu trebuie anihilat de un vot, de exemplu al Comitetului tehnico-ştiinţific, în care majoritatea au cu totul alte profesiuni decât profesiunea medicală. Au fost situaţii în care specialiştii în sănătate publică erau puşi în faţa unor decizii pe care le luau nişte oameni care nu aveau nicio treabă cu sănătatea, ceea ce nu este cazul, sigur, şi pentru domnul dr. Arafat. Dar componenta de urgenţă este una, şi pentru toate celelalte măsuri trebuie să existe o pondere mult mai serioasă a Ministerului Sănătăţii. Vreau să propun să facem conferinţele de presă săptămânale la sediul Ministerului Sănătăţii, nu într-o structură în care este şi Ministerul Sănătăţii. E clar că e o problemă de sănătate. Nu poate să fie Ministerul Sănătăţii pe o poziţie în care este aşa, un soi de eventual avizator al deciziilor care s-au luat deja", a adăugat Rafila.Ministrul a menţionat că "nu are nimic cu Raed Arafat", dar că nu a luat încă legătura cu acesta pentru că a fost plecat din ţară."Sunt puţine persoane care să fi vorbit la fel de elogios ca mine la adresa lui. Dânsul e foarte bun profesionist în medicina de urgenţă. Lucrează la Ministerul de Interne. (...) Nu am absolut nimic personal cu dânsul, chiar în ultima vreme văd că ne confundă lumea. Multă lume mi s-a adresat, sigur, din greşeală, apoi s-a corectat, cu domnule Arafat. Mi-au spus de foarte multe ori. Chiar mi-a făcut plăcere. În niciun fel... nu am ce să am împotriva dânsului. Dimpotrivă, îl respect pentru ceea ce face, dar lucrurile astea sunt diferite - stabilirea unor atribuţii care există în HG pentru funcţionarea Guvernului şi a Ministerului Sănătăţii", a afirmat el.Rafila a precizat că Ministerul Sănătăţii trebuie să răspundă de problemele de sănătate."Aici nu e o problemă cine e mai important: Ministerul Sănătăţii sau DSU. Problema la sfârşitul zile este cum reuşim să protejăm mai bine sănătatea cetăţenilor, şi cum avem mai puţine cazuri şi cum avem o viaţă mai apropiată de normalitate. Lucrurile nu se referă la persoane, nici măcar la instituţii, se referă la necesitatea unui anumit rezultat. Vom discuta cu primul ministru, cu ministrul Administraţiei şi Internelor, cu domnul secretar de stat Raed Arafat astfel încât să avem o abordare înţeleaptă, dar care să nu poată să schimbe ordinea naturală a funcţionării unui sistem. (...) Domnul dr. Raed Arafat, care este şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, e medic, dar putea să fie cineva care avea cu totul şi cu totul altă profesie. Dacă eu eram la Departamentul de Situaţii de Urgenţă şi domnul dr. Raed Arafat era ministrul sănătăţii, cum credeţi că s-ar fi desfăşurat lucrurile? E o întrebare la care ar fi trebuit puţin să reflectăm", a spus Rafila.