Rafael Nadal, calificat în sferturi de finală la Australian Open, se simte mult mai bine şi nu are 'nimic de pierdut'

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul 2 mondial, calificat luni în sferturi de finală la Australian Open după ce a avut probleme la spate la începutul competiţiei, a declarat că se simte mult mai bine şi are "totul de câştigat, nimic de pierdut", transmite AFP.

După victoria clară din meciul de luni cu italianul Fabio Fognini, 6-3, 6-4, 6-2, Nadal a afirmat: "Situaţia s-a îmbunătăţit, fără îndoială. Astăzi, este o victorie importantă pentru mine împotriva unui adversar care mi-a pus mereu probleme, am reuşit să câştig în trei seturi. (...) Logic, am fost puţin obosit uneori. La nivel fizic, eşti cu siguranţă afectat când nu te poţi antrena la intensitatea dorită timp de 19 zile. Însă ieri (duminică), am început din nou să lucrez mai mult la antrenament şi astăzi am obţinut o victorie după schimburi lungi de mingi. Dacă e să comparăm cu situaţia mea de acum cinci zile, lucrurile stau complet diferit. Am acum altă perspectivă", potrivit agerpres.ro.

Citește și: Omul lui Ion Iliescu încă face parte din Guvern! Ajuns la 72 de ani, e șef peste Culte în Cabinetul Cîțu

Eliminat anul trecut în sferturi la Australian Open de austriacul Dominic Thiem, Nadal îl va întâlni miercuri în această fază a competiţiei pe grecul Stefanos Tsitsipas.

"Anul acesta, pregătirea mea evident nu a fost la fel de bună ca anul trecut, fiind în ultimele 19 sau 20 de zile am avut dureri de spate. Am reuşit însă să ajung acolo unde sunt astăzi şi mi-am regăsit senzaţiile. Astăzi, din punct de vedere fizic m-am simţit mult mai bine ca acum două zile: mai rapid, mai rezistent, deşi era mult mai cald şi mai umed. Am făcut un mare pas înainte în toate domeniile faţă de alaltăieri, chiar ceva mai mult", a spus Nadal.

"Am spus că dacă nu mă voi simţi mai bine cu spatele, nu voi putea să mă bat pentru ceea ce am venit să obţin. Acum, mă simt fără îndoială mai bine cu spatele. Dacă acum cinci zile m-aţi fi întrebat dacă aş vrea să mă simt ca acum, aş fi spus da. Astăzi, am jucat uneori un tenis de foarte bun nivel. Am fost puţin lipsit de constanţă în anumite momente, ceea ce e logic. Sunt însă în sferturile de finală ale unui turneu de Mare Şlem şi acum am totul de câştigat, nimic de pierdut", a subliniat el.

Întrebat cum hotărăşte dacă va continua sau nu atunci când se accidentează în timpul unui turneu, ibericul a răspuns: "Totul depinde de accidentare. Dacă ai o întindere la muşchii abdominali de exemplu, poţi face greşeli, fiindcă e imposibil să ştii exact ce se întâmplă în timpul competiţiei. Am început US Open din 2009 cu o întindere de şase milimetri la muşchii abdominali. Am pierdut în semifinale în faţa lui Del Potro şi întinderea ajunsese la 26 de milimetri. Categoric, nu a fost o decizie inteligentă, însă cu o lună de repaus după aceea, nu a fost un dezastru. În acest moment al carierei mele, dacă există un risc important ca lucrurile să se agraveze mult, probabil voi renunţa să joc. Pentru mine, fericirea este mult mai importantă decât o şansă de a câştiga. Cu atât mai mult cu cât dacă ai o adevărată problemă fizică, nu vei putea câştiga. Poţi eventual să te descurci cu o durere care nu-ţi stânjeneşte mişcările. Dacă eşti însă cu adevărat, cu adevărat accidentat, e imposibil să câştigi un astfel de turneu."