Rafael Nadal s-a calificat în sferturi de finală la Wimbledon

Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, învingându-l în trei seturi, 6-4, 6-2, 7-6 (8/6), pe olandezul Botic van de Zandschulp, într-o partidă disputată luni.

Nadal (36 ani), favoritul numărul 2 la competiţia londoneză, îl va înfrunta în turul următor pe americanul Taylor Fritz, care a trecut la rândul său, cu 6-3, 6-1, 6-4, pe australianul Jason Kubler.Aceasta a fost a 18-a victorie consecutivă în tot atâtea meciuri disputate de jucătorul iberic la turneele de Grand Slam de la debutul acestui an, după ce a reuşit să cucerească trofeul la Australian Open şi Roland Garros, ajungând astfel la un număr record de 22 de titluri majore.Laureat la Wimbledon în 2008 şi 2010, Nadal ar putea deveni primul jucător, după australianul Rod Laver în 1969, care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam pe parcursul aceluiaşi sezon, dacă va reuşi să se impună la actuala ediţie a turneului de la All England Club, iar apoi la US Open.Tot luni, australianul Nick Kyrgios a avut nevoie de cinci seturi, 4-6, 6-4, 7-6 (7/2), 3-6, 6-2, pentru a-l învinge pe americanul Brandon Nakashima (56e), iar în sferturi îl va avea ca adversar pe chilianul Christian Garin, învingător cu 2-6, 5-7, 7-6 (7/3), 6-4, 7-6 (10/6) în faţa australianului Alex de Minaur, cap de serie numărul 19.Rezultate - optimi de finală:Taylor Fritz (SUA/N.11) - Jason Kubler (Australia) 6-3, 6-1, 6-4Rafael Nadal (Spania/N.2) - Botic van de Zandschulp (Olanda/N.21) 6-4, 6-2, 7-6 (8/6)Christian Garin (Chile) - Alex De Minaur (Australia/N.19) 2-6, 5-7, 7-6 (7/3), 6-4, 7-6 (10/6)Nick Kyrgios (Australia) - Brandon Nakashima (SUA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/2), 3-6, 6-2