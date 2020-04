Răfuiala din PSD. Fost consilier al Vioricăi Dăncilă: Marcel Ciolacu este ca o mămăiță fără viziune

Ilie Mario Rafael, fost consilier pe probleme sociale al ex-premierului PSD Viorica Dăncilă, a transmis miercuri, în contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, că președintele interimar PSD Marcel Ciolacu nu are viziune și se comportă ca o 'mămăiță'.

Reamintim că secretarul general interimar PSD, Paul Stănescu, a trimis miercuri un mesaj intern șefilor județeni în afirmă că sunt social-democrați care folosesc subiectul Ținutul Secuiesc pentru a „destabiliza partidul” și care vor să „facă rău”. Stănescu i-a nominalizat pe Viorica Dăncilă (ex-premier), Eugen Teodorovici (ex-ministru), Codrin Ștefănescu (fost secretar general) și Dorel Căprar (deputat). Mesajul intregral aici.

Mesajul lui Ilie Mario Rafael:

„Manevră, manevră, trădare urlă toată lumea, toți politicienii se înghesuie pe la televiziuni să ii vedem ca se dau cu fundul de pământ sau cu capul de ecran, o vai Romania noastră. Dar oare? E pe bune? Sau e doar o simpla manevra de PR, ori pentru voturi ori pentru imagine? Propunerea asta legislativa a UDMR, nu avea cum sa treacă tacit de camera deputaților, fără ca UDMR sa fie in acord cu PNL si PSD. Asta este clar ca buna ziua.

Sa fie Ciolacu atât de deștept încât sa o lase sa treacă de camera deputaților ca apoi sa se facă PSD ca o respinge/blochează, la senat, nu prea cred. PSD ar fi post pe trend pozitiv, in urcare, dar Ciolacu nu este jucător, nu vede mișcările pe termen lung. Ca si o paranteza nu le vede nici pe alea pe termen scurt, el își vede de a le lui ca o mămăiță a cărei preocupare este căsuța si o mica bârfa cu vecinii.

Manevra pe PR ar fi si din partea PNL, ca sa mai dea oamenilor un pic de circ, sa aibă lumea despre ce sa vorbească, sa uite gogomăniile pe care Ioannis le-a spus ieri in conferința de presa. Minciunile președintelui despre masurile pe care statul nu le ia pentru combaterea pandemiei Covid-19, gogomăniile despre testele in număr prea mic, despre unde s-a tuns neamțul, școala aia din Franța care nu exista sau morții de coronavirus, au trecut astăzi in plan secund. Nu ne mai interesează de Covidel, nici când ne dau drumul din casa, nici când ne repornim economia, nici ce se întâmpla cu elevii noștri, avem o singura preocupare autonomia ținutului secuiesc. Pe de alta parte si daca ar fi trecut de senat, salvatorul si eroul națiunii, omul care a salvat inima tarii ar fi fost Ioannis, pentru ca poate sa o respingă.

Acum urmează romii, sa ceara autonomie in Ferentari, cu președintele tigan si limba romani!”

Citește și: Pneumolog garantează că apa și sarea ajută în lupta cu coronavirus: Cum ne sterilizăm căile respiratorii / VIDEO .