Raiffeisen Bank a aprobat 1.000 de credite IMM Invest, în valoare de 500 de milioane de lei

Raiffeisen Bank a aprobat 1000 de credite IMM Invest, în valoare de 500 de milioane de lei, numărul solicitărilor depăşind 5.000, a anunţat, joi, banca, într-un comunicat.

"Programul IMM Invest înseamnă mult efort colectiv şi angajament din partea tuturor celor implicaţi: clienţi, echipa de creditare, dar şi autorităţi. Am învăţat împreună pe măsură ce au fost iniţiate, analizate şi promovate cereri şi iată că acum am depăşit pragul primelor 1000 de aplicaţii aprobate intern. Suntem siguri că odată ce fondurile vor ajunge la antreprenori, vom simţi cu toţii efecte concrete, pozitive şi de bunăstare. Această iniţiativă permite reluarea investiţiilor acolo unde au fost oprite în primăvara acestui an, revigorarea activităţii curente, dar şi încredere în viitorul proiectelor", a spus Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank, potrivit agerpres.ro.

Banca are până acum peste 5.000 de solicitări de credite IMM Invest şi este unul dintre partenerii principali ai FNGIMM în acest program. IMM Invest permite companiilor să ia credit de la bănci cu garanţie dată de stat, valoarea totală a garanţiilor puse la dispoziţie de guvernul României prin FNGIMM fiind de 15 miliarde de lei.

Procesul de acordare a creditelor IMM Invest la Raiffeisen Bank poate dura de la câteva zile până la trei săptămâni, procesul de analiză depinzând de complexitatea afacerilor companiei solicitante.

"Susţinerea producătorilor din România este unul dintre obiectivele noastre principale în această perioadă, iar programul IMM Invest este parte a realizării acestuia. Responsabilitatea în alocarea fondurilor statului este, de asemenea, o prioritate pentru noi. În plus, înţelegem nevoia de adaptare a companiilor la noua realitate economică şi ne uitam, pe lângă fezabilitatea proiectelor, la valoarea adăugată pe care o aduc în domeniul în care activează" a spus Radu Ciocoiu, director executiv corporaţii medii la Raiffeisen Bank.

Potrivit comunicatului, imediat după declararea stării de urgenţă în România, clienţii Corporate şi IMM ai Raiffeisen Bank au fost contactaţi pentru a vedea care este situaţia lor şi pentru a găsi împreună soluţiile potrivite, dacă acestea se impuneau. Au fost contactate cu prioritate companiile din industriile cele mai afectate pe termen scurt sau mediu de criza sanitară. Peste 3000 de IMM-uri au fost deja sprijinite prin amânarea ratelor la credite, prelungirea liniilor de credit sau alte soluţii adaptate situaţiei lor. De asemenea, programul Factory by Raiffeisen, dedicat finanţării start-up-urilor, a fost extins fiind incluse startup-uri care pot aduce o contribuţie societăţii în această perioadă.

Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienţi persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri şi 5.700 de companii mari şi medii. De asemenea, în bancă lucrează aproximativ 4.800 de angajaţi, în peste 350 de unităţi în toată ţara. Raiffeisen Bank are în România reţele extinse de ATM-uri (770), POS-uri (22.300) şi maşini multifuncţionale (334).