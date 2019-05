Raiffeisen Bank a făcut un anunț valabil pentru toți clienții

Subsidiara din România a băncii austriece Raiffeisen Bank a anunţat, marţi, că a lansat noile aplicatii pentru mobile si internet banking, informează News.ro.

Noul Smart Mobile, aplicatia de mobile banking, si noul Raiffeisen Online, aplicatia de internet banking, au afişate toate informaţiile despre conturi într-un singur ecran, un flux de plăţi simplificat, un control mai bun al cardurilor şi logare 100% online datorită Raiffeisen Smart Token, potrivit băncii.

Noile aplicaţii înseamnă, pentru Raiffeisen Bank, un pas spre servicii bancare complet digitalizate. Utilizarea aplicaţiilor nu are costuri pentru clienţii care au optat pentru pachetele de cont curent ZERO Tot şi ZERO Simplu.

De asemenea, toate plăţile şi încasările în lei au 0 comision, pentru conturile deschise la băncile de pe teritoriul României. Noul Smart Mobile, aplicaţia nativă de mobile banking a Raiffeisen Bank, poate fi descărcată din AppStore şi Google Play.

Noua aplicaţie oferă logare si autorizare de plăţi 100% online, prin SmartToken, care generează coduri unice pentru fiecare operaţiune sau prin metode biometrice (amprenta sau Face ID). Odată cu instalarea şi utilizarea aplicaţiei Raiffeisen Smart Token, clienţii nu vor mai avea nevoie de card reader.

În plus, se poate efectua verificarea rapida a soldului cu ajutorul widget-ului Smart Mobile, fără a mai fi necesară logarea, iar posesorii de Apple Watch îşi pot activa widget-ul direct pe ceas, potrivit băncii.