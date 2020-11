Raiffeisen Bank a încheiat trimestrul al treilea din 2020 cu un profit net de 583 milioane de lei, cu 9% peste perioada similară din 2019, în pofida deteriorării mediului macroeconomic şi a impactului pandemiei în activitatea băncii, potrivit unui comunicat al instituţiei financiare, potrivit Agerpres.

Banca menţionează ca profitul net pe care l-a anunţat la T3 2019 a fost afectat de câteva evenimente nerecurente (provizioane pentru litigii, pentru Banca pentru Locuinţe Aedificium), pe când profitul net din 30 septembrie 2020 nu a mai fost marcat de astfel de influenţe.

"În acest an cu totul atipic, am schimbat enorm de multe lucruri în bancă într-un timp foarte scurt, încercând să fim cât mai aproape de clienţi, parteneri, mediul de afaceri, autorităţi. Credem că împreună putem traversa cu bine această criză sanitară. Am tratat activitatea noastră cu grijă şi prudenţă pentru a putea asigura continuitatea afacerii, preocupaţi în primul rând de sănătatea şi siguranţa angajaţilor şi clienţilor noştri. Am implementat moratorii private şi publice în timp record pentru a ne ajuta clienţii să facă faţă dificultăţilor actuale, am redus temporar unele comisioane tranzacţionale pentru a încuraja plăţile electronice, am expediat cardurile acasă la clienţi, prin curier. În paralel însă, am continuat să finanţăm susţinut economia reală şi populaţia şi am crescut portofoliul împrumuturilor cu 4% în acest an, faţă de finalul anului trecut. Date fiind condiţiile - carantina din trimestrul al doilea, scăderea veniturilor operationale din dobânzi şi creşterea provizioanelor băncii - faptul că raportăm o creştere a creditării, mă face să fiu foarte mulţumit de ce am reuşit ca echipă", a explicat Steven van Groningen, preşedinte şi CEO Raiffeisen Bank.

În cele trei trimestre ale acestui an, Raiffeisen Bank a atras sume considerabile în conturile curente şi în depozitele clienţilor - persoane fizice, IMM-uri sau companii mari şi medii. Depozitele clienţilor au ajuns la 40,84 miliarde de lei în T3 2020, în creştere cu 17% faţă de 30 septembrie 2019.

Comisioanele încasate de bancă au fost mai mici cu 13% la finalul trimestrului al treilea 2020, an pe an, în principal din cauza perioadei de carantina, în care economia a încetinit semnificativ, dar şi a eforturilor băncii de a oferi clienţilor servicii tranzacţionale convenabile şi eficiente din punct de vedere al costurilor, cum sunt pachetele de cont curent, cu beneficii şi tranzacţii gratuite, migrarea operaţiunilor de numerar de la sucursale către maşini multifuncţionale şi canale electronice etc

Cheltuielile operaţionale (de aproximativ 1 miliard de lei) s-au păstrat la acelaşi nivel, faţa de aceeaşi perioada a anului 2019.

Banca menţionează că a înregistrat o creştere cu 4% a portofoliului de credite, faţă de finalul anului trecut.

De asemenea, banca precizează că participă la programul IMM Invest şi a aprobat până acum credite în valoare de peste 1,2 miliarde de lei.

Raiffeisen Bank susţine creşterea microîntreprinderilor româneşti prin programul european pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială 'EaSI' (EU Programme for Employment and Social Innovation), facilitând accesul acestora la împrumuturi de până la 120.000 lei, fără garanţii. Lansat in luna septembrie 2020, noul program de microcreditare vizează companiile de dimensiuni reduse, care întâmpină dificultăţi în accesarea serviciilor de finanţare tradiţionale. De asemenea, micii fermieri IMM au beneficiat de sprjin prin finanţarea în avans a subvenţiilor APIA, la sfârşitul T3 sunt peste 840 clienţi beneficiari, cu un total de peste 210 milioane lei. Printr-un alt program european, 'COSME' (Competitive Small Medium Enterprise) aproximativ 200 de IMM-uri au accesat finanţări de peste 50 milioane de lei în 2020. În plus, banca participă şi la implementarea programului de granturi guvernamentale pentru IMM-uri, în valoare de aproape 1 miliard de euro.

Raiffeisen Bank a lansat, imediat după perioada de carantină, oferte foarte avantajoase pentru populaţie, atât pentru creditele de consum, cât şi pentru creditele ipotecare. Astfel, banca a atins în lunile din T3 2020 volume record la împrumuturile acordate persoanelor fizice, obţinând o creştere de 3% a volumelor creditelor, faţă de trimestrul similar din 2019.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piaţa bancara din România şi peste 2,1 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Raiffeisen Bank administrează cel mai mare portofoliu de carduri de credit active din Romania - 530.000, iar numărul de carduri de debit active a trecut de 2 milioane. Banca are peste 4.900 de angajaţi, 340 de agenţii în toată ţara, 750 de ATM-uri, 362 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de peste 23.500 de POS-uri.