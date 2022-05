Raiffeisen Bank a înregistrat un profit net de 218 milioane de lei, în primul trimestru, în creştere cu 10%

Raiffeisen Bank raportează o performanţă financiară foarte bună în primul trimestru al anului 2022, înregistrând un profit net de 218 milioane de lei, în urcare cu 10% faţă de perioada similară din 2021.

Aceasta a fost determinată de creşterea activităţii tranzacţionale a clienţilor, atât persoane fizice, cât şi companii, în paralel cu menţinerea profilului de risc al băncii la un nivel foarte bun, potrivit unui comunicat dat miercuri publicităţii.

"Rezultatele noastre bune din primele trei luni ale anului 2022 reflectă procesul de relansare economică, manifestat imediat după perioada cea mai critică a pandemiei. Astfel, soldul de credite nete al băncii a crescut cu 19% faţă de T1 2021, cu rezultate bune pentru toate segmentele de business. Stocul creditelor acordate corporaţiilor a înregistrat o evoluţie excelentă, cu o creştere de 30%, în timp ce activitatea de creditare pentru categoria de clienţi IMM a generat un avans al stocului de aproape 10%, iar pentru creditele acordate persoanelor fizice am obţinut o creştere similară, de 11% an la an. Depozitele atrase de bancă au înregistrat o creştere de 13% în primul trimestru al anului 2022, faţă de aceeaşi perioadă din 2021, în principal din sectorul corporaţiilor mari şi medii. Din 24 februarie 2022 ne confruntăm, însă, cu o situaţie extrem de imprevizibilă şi dificilă, războiul din Ucraina, care determină schimbări în comportamentul clienţilor. Mai ales în momente ca acestea, facem tot posibilul pentru a oferi clienţilor cele mai bune sfaturi financiare şi ne străduim să îmbunătăţim interacţiunea cu banca pentru a le face viaţa mai uşoară", a spus Zdenek Romanek, preşedinte şi director general al Raiffeisen Bank, potrivit Agerpres.ro.

Venitul operaţional al băncii la 31 martie 2022 a fost de 692 de milioane de lei, cu 12% mai mult decât în trimestrul I al anului precedent. Veniturile din dobânzi au crescut cu 16%, susţinute de volume de credite mai mari, dar şi de un trend ascendent pentru ratele de dobândă din piaţă. Veniturile nete din comisioane au crescut de asemenea cu 12% în T1 2022, faţă de T1 al anului trecut, pe fondul unei activităţi tranzacţionale intense a clienţilor noştri, în special în ceea ce priveşte schimburile valutare şi comisioanele din asigurările aferente creditelor.

Cheltuielile operaţionale la T1 2022 sunt în creştere cu 8% faţă de T1 2021, în special din zona costurilor salariale, a cheltuielilor IT şi, într-o măsură mai mică, din zona de utilităţi şi carburanţi. Presiunile inflaţioniste care afectează economia în ansamblu îşi fac simţite efectele şi asupra costurilor operationale ale băncii.

Anul 2022 a adus noi provocări geopolitice şi economice, se spune în comunicat, iar abordarea prudentă a băncii cu privire la riscul de credit a determinat creşterea costului cu provizioanele de la 8 milioane de lei în T1 2021 la 20 milioane de lei în T1 2022.

Portofoliul de clienţi digitali activi persoane fizice a continuat să crească la Raiffeisen Bank cu peste 50.000 de utilizatori activi în primele trei luni ale acestui an, ajungând la peste 1,1 milioane de clienţi digitali activi la 31 martie 2022.

În luna martie, ca urmare a evoluţiei ratelor de piaţă, a inflaţiei, dar şi a situaţiei create de războiul din Ucraina, banca a crescut dobânzile la produsele de economisire în lei cu până la 2,5 puncte procentuale. Produsele de economisire pentru persoane fizice la Raiffeisen Bank sunt disponibile exclusiv în aplicaţiile digitale, Raiffeisen Smart Mobile şi Raiffeisen Online.

Totodată, Raiffeisen Bank continuă să fie unul dintre liderii pieţei cardurilor de credit din România, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Numărul tranzacţiilor e-commerce efectuate de persoane fizice, prin intermediul cardurilor de debit Raiffeisen Bank, a crescut cu 34%, faţă de primele 3 luni ale anului trecut. În primul trimestru din 2022, a crescut cu 83% numărul plăţilor efectuate de clienţii Raiffeisen Bank cu telefonul sau cu ceasul.

Potrivit băncii, în primul trimestru 2022, clienţii au revenit la comportamentul de dinaintea pandemiei, iar plăţile cu cardurile de debit Raiffeisen destinate cumpărării online de bilete de avion s-au dublat faţă de aceeaşi perioadă din 2021, la fel şi achiziţiile de vacanţe. Plăţile cu cardurile băncii la hoteluri, restaurante şi baruri au crescut cu 70% faţă de primul trimestru al anului 2021.

În acelaşi timp, peste 15.000 de clienţi au luat un credit de nevoi personale (Flexicredit) de la Raiffeisen Bank pentru renovarea locuinţei, iar alţi 5.000 au cumpărat o maşină în primele trei luni ale acestui an. Acoperirea cheltuielilor medicale sau finanţarea unor evenimente speciale au fost alte motive pentru care clienţii Raiffeisen Bank au solicitat un împrumut personal.

În plus, împreună cu grupul mamă RBI, Raiffeisen Bank îşi asumă un rol esenţial în procesul de tranziţie la o economie verde.

"Banca urmăreşte să genereze impact pozitiv în societate, atât prin modul în care operează, cât şi prin proiectele pe care alege să le finanţeze. Acordul de finanţare în valoare de 325 milioane euro semnat de Raiffeisen Bank cu Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, este un exemplu elocvent pentru angajamentul băncii în susţinerea procesului de tranziţie spre o economie mai verde şi un sistem energetic cu emisii zero", se mai arată în comunicatul băncii.

În acest sens, în primul trimestru din 2022, Raiffeisen Bank a acordat şi primele credite verzi generate prin platforma de finanţare sustenabilă dedicată IMM-urilor.

Creditele au fost acordate pentru achiziţia de panouri fotovoltaice cu scopul transformării sustenabile a afacerilor, dar şi reducerii costurilor cu energia electrică.

Vânzările de credite imobiliare din oferta standard a băncii acordate persoanelor fizice au crescut cu 40% în T1 2022 faţă de T1 2021. În primele trei luni ale acestui an, creditele din categoria "Mortgage Green" au ajuns la o pondere de peste 41% din volumul de credite noi garantate cu ipotecă, acordate de bancă, iar 85% dintre clienţi au ales să achiziţioneze un apartament şi 15% dintre ei au optat pentru achiziţia unei case.

Grupul Raiffeisen are 25 de ani de activitate pe piaţa bancară din România şi deserveşte peste 2,28 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are aproape 4.700 de angajaţi, 300 de agenţii în toată ţara, 1.131 ATM-uri, din care 474 maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de peste 26.400 POS-uri.