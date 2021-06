Raiffeisen Bank lansează BAC-ul Financiar, un instrument ce poate fi accesat pe platforma moneybistro.ro, menit să îi ajute pe tineri să îşi măsoare sănătatea financiară, conform unui comunicat de presă al băncii.

Ultimul an şi jumătate i-a făcut atenţi pe români nu doar la modul în care câştigă, dar şi cum cheltuie. Potrivit studiului "Provocările financiare ale românilor", realizat de Reveal Marketing Research pentru Raiffeisen Bank la sfârşitul anului 2020, până în pandemie, tinerii cheltuiau mai mult şi mai uşor pe lucrurile neesenţiale, precum haine, accesorii sau gadget-uri. În prezent, aceştia aleg să chibzuiască mai atent înainte să facă o achiziţie nouă. Diferenţe de comportament s-au constatat şi în cazul persoanelor cu vârsta între 31-44 de ani, pe care pandemia i-a determinat să economisească şi să-şi facă planuri pe termen mai lung chiar dacă în anii trecuţi aveau un stil de cheltuieli axat pe planuri pe termen scurt şi mediu, conform agerpres.

Pe de altă parte, românii de peste 45 de ani nu şi-au schimbat foarte mult comportamentul financiar post-pandemie. Economisesc în continuare, dar sunt mai atenţi la starea de bine şi la oportunităţile de dezvoltare personală."Studiul desfăşurat la sfârşitul anului trecut ne-a ajutat să înţelegem comportamentele financiare ale românilor în funcţie de etapele de viaţă în care se află. Am descoperit că tinerii nu au priorităţi clare din punct de vedere financiar: nu au un plan de bugetare şi ajung să cheltuiască excesiv în unele situaţii. Prin urmare, am decis ca Luna Sănătăţii Financiare din acest an să o dedicăm acestora şi vom merge în comunităţile de tineri prezente pe TikTok, unde vom aduce teme relevante pentru ei de sănătate financiară", a declarat Corina Vasile, director de Comunicare şi Relaţii Publice la Raiffeisen Bank.Conform comunicatului, cei din Generaţia Z, tinerii de până la 30 de ani, îşi împart reori venitul în categorii de cheltuieli (necesităţi, plăceri etc.), iar singurul lor obiectiv financiar este să se încadreze în bani până la următorul salariu.Millenialii, cu vârsta între 30-45 de ani, îşi planifică lunar o sumă pentru fiecare categorie de cheltuieli şi economisesc partea care rămâne. Pentru a-şi ţine în frâu cheltuielile, de obicei îşi fac o listă de cumpărături.În acelaşi timp, persoanele de peste 45 de ani sunt mai pragmatice. Acestea alocă o sumă exactă pentru diferite tipuri de cheltuieli şi nu se abat cu mult de la plan, notându-şi veniturile şi cheltuielile într-un caiet sau un document special destinat. Compară preţurile atunci când vor să facă achiziţii mai costisitoare şi preferă să-şi ţină economiile la bancă, pentru siguranţă.Raiffeisen Bank desfăşoară "Luna Sănătăţii Financiare" şi pune la dispoziţia tinerilor BAC-ul Financiar, un instrument de "testare" menit să-i ajute pe tineri să afle dacă sunt "frugali" sau "gurmanzi" în relaţia cu banii.În următoarele săptămâni, cei care vor intra pe conturile de TikTok ale lui Alex Cozma, Adina Marina, Alex Trif sau Leoo Dumitru vor afla cum să-şi ţină sub control cheltuielile, cum să bugeteze sau să economisească la cumpărături. De asemenea, pe platforma www.moneybistro.ro pot găsi articole şi infografii video, menite să le spună "cum se degustă banii".Luna Sănătăţii Financiare face parte din programul online de educaţie financiară Money Bistro, lansat de Raiffeisen Bank în 2018. Cel de-al doilea sezon Money Bistro a urmărit timp de 7 episoade povestea familiei Bănescu şi experienţele prin care a trecut pentru a avea un meniu financiar echilibrat. În luna aprilie 2021, Raiffeisen Bank a lansat podcastul Money Chat, care aduce în prim plan poveştile financiare ale zece români cu profesii şi interese diferite - de la bancheri la studenţi, pasionaţi de călătorii sau modă, actori, antreprenori, sau părinţi cu copii mici.Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piaţa bancară din România şi peste 2,2 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are peste 4.800 de angajaţi, peste 300 de agenţii în toată ţara, 720 de ATM-uri, 393 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o retea de 24.300 de POS-uri.