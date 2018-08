Raluca Prună, după ce a fost prinsă că a minţit în privinţa OUG 6/2016: 'Dacă tot e o problemă atât de mare, Parlamentul îşi poate asuma modificarea'

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Cioloş, reacţionează la dezvăluirile judecătoarei Florica Roman. Magistratul din Oradea a publicat pe blog un răspuns oficial al CSM, care arenstă faptul că OUG 6/2016, prin care Guvernul Cioloş a modificat Codul de Procedură Penală, a fost adoptată fără avizul CSM. Cioloş şi Prună au susţinut de mai multe ori că ordonanţa a avut avizul CSM. Acum, Prună aruncă problema la parlament.

"Cum totul a fost rezolvat in România si a ramas numai un obstacol in calea progresului catre cea mai buna lume posibila, OUG 6/2016 cu interceptarile, sunt necesare cateva precizari.

Am explicat pe larg in martie 2016 de ce era nevoie de aceasta ordonanta. Argumentele raman valabile.

OUG 6/2016 este in Parlament din martie 2016. A fost adoptata de Senat fara modificari in mai 2016 si zace in Camera Deputatilor de atunci.

Daca tot e o problema atat de mare, nu inteleg de ce recentele propuneri de modificare a Codului de Procedura Penala ale coalitiei PSD/ALDE nu privesc si articolele modificate de OUG 6/2016. Parlamentul isi poate asuma modificarea sau chiar respingerea OUG 6/2016. Cum nu a facut-o de 2 ani, inteleg ca ordonanta e foarte buna. E mai simplu sa asmuti propaganda, in loc sa iti asumi raspunderea", scrie Prună pe Facebook.

