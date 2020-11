Raluca Roșca, candidat Pro România pentru Diaspora: 'Problemele comunităților de români trebuie abordate strategic! Le știm și avem soluții!'

Problemele Diasporei române sunt complexe și rezolvarea lor nu mai poate fi amânată sine die. România din afara țării vor să știe cum le apără patria mamă drepturile și cum îi protejează în fața abuzurilor din țările unde sunt acum sau a abuzurilor diverselor instituții din România.

Raluca Roșca, este candidat al Pro România (Locul II pentru Camera Deputaților), la alegerile parlamentare din 6 decembrie în Circumscripția Diaspora. Ea a acordat un interviu stiripesurse.ro în care își expune viziunea și strategia:

1. Ce v-a indemnat sa candidati pentru un loc in Parlamentul Romaniei?

Am luat decizia atunci când am înțeles că, dacă vrei cu adevărat o schimbare, trebuie să te implici și să o produci. Sunt prea mulți cei care stau deoparte, critică sau se arată nemulțumiți, fără să pună umărul la treabă.

Este ca la o competiție sportivă când, din tribună, simți că ştii strategia care ar putea schimba rezultatul echipei favorite, însă nu poți face nimic, pentru că tu de fapt nici măcar nu joci. Și-atunci, dacă vrei ca rezultatul să fie altul, nu schimbi ceea ce faci în tribună, ci intri pe teren, te implici activ.

Eu am vrut alte oportunități, alte condiții de viață, de studii sau de muncă pentru comunitățile de români din străinătate. N-a fost suficient să-mi fac vocea auzită în online, așa că vreau să merg în Parlament. Mă voi lupta să reprezint cât mai bine interesele acestor români.

2. Care vor fi primele initiative pe care le veti initia, daca ajungeti sa reprezentati romanii de pretutindeni in Parlamentul Romaniei?

Am văzut în ultimii ani foarte multe abuzuri în relațiile contractuale de muncă. Tocmai de aceea vreau să implementăm un sistem de asistență de specialitate oferită celor care domiciliază, profesează sau studiază în afara țării, fie pentru contractele de muncă, de închiriere sau chiar și pentru cei care vor să-și deschidă o afacere. Digitalizarea trebuie să-și găsească loc și în procedurile pentru obținerea/înregistrarea documentelor oficiale sau de stare civilă. Procesul de informatizare ar grăbi și soluționarea cererilor de pensionare ale românilor cu vechime de muncă pe teritoriul altor state.

Un proiect la care țin foarte mult este legat de sănătatea emoțională a familiilor de români. Avem prea mulți copii rămași acasă și despărțiți de părinții care pleacă la muncă în străinătate. Acești copii au nevoie de sprijin psiho-emoțional, de protecție în fața pericolelor specifice vârstei. Eu cred cu tărie că dacă ar exista reglementări clare care să prevadă sprijin pentru acomodarea în noile comunități, n-am mai avea atâtea familii despărțite.

Acestor proiecte li se alătură prioritățile PRO România, respectiv două măsuri vitale pentru ieșirea din criză. Concret, acestea fac referire la asigurarea unui venit minim de criză pentru persoanele fizice și la garantarea sprijinului economic de criză pentru companii. Aceste soluții au potențialul să protejeze locurile de muncă și să reducă riscul de sărăcie. Oamenii nu mai au răbdare, au nevoie să știe că cineva intervine pentru a le proteja drepturile câștigate prin muncă. Scena politică este plină de partide care nu-și asumă această responsabilitate, iar PRO România este singurul partid care vine cu PROmisiunea ieșirii din criză.

3. Romanii de pretutindeni au doar 6 parlamentari, credeti ca ar trebui marit numarul acestora?

Cred că, dincolo de numărul lor, e mai importantă capacitatea acestora de a-i reprezenta pe românii de pretutindeni. Avem nevoie de oameni care au trăit în comunități de români, de oameni care au trecut prin procesul de integrare într-o țară străină și înțeleg lucrurile de care se lovesc cei care pleacă să-și facă o viață mai bună. Că nu pleacă nimeni din plictiseală, plecăm pentru că aici n-am avut oportunitățile de studiu sau de muncă pe măsura dorințelor sau a nevoilor noastre.

4. Considerati ca românii de pretutindeni ar trebui sa aiba un Minister al lor?

Sigur că da. Problemele comunităților de români trebuie abordate strategic. Pentru ca niciun român să nu fie abandonat avem nevoie de o instituție care să centralizeze provocările celor din diaspora. Resursele, instrumentele și legitimitatea pentru a realiza aceste lucruri o poate avea doar un minister special gândit pentru românii de pretutindeni.

5. Miliarde de euro in fiecare an trimit romanii de pretutindeni acasa, sub diferite forme, banii acestia contribuie la dezvoltarea economiei romanesti?

Diaspora trimite sume uriașe acasă. Dacă raportăm contribuția la PIB-ul României, vorbim despre aproximativ 1,5% din produsul intern brut. Banii aceștia înseamnă că familiile rămase în ța ră au posibilitatea să-și cumpere mâncare, haine, cele necesare. Faptul că ei fac niște cheltuieli înseamnă bani învestiți în economia locală și implicit la bugetul de stat. Tocmai de aceea este important ca acum, când românii din diaspora sunt afectați de coronacriză, statul să vină în întâmpinarea nevoilor lor cu măsuri de sprijin. PRO România a propus venitul minim de criză, practic completarea veniturilor până la un nivel minim estimat pentru un trai decent. Trebuie să avem grijă de ai noștri, nimeni nu trebuie lăsat în urmă.

6. Un mesaj din partea dvs. pentru romanii de pretutindeni.

Pun mare preț pe comunicarea directă cu cetățenii. De acolo mi-am luat atât ideile pentru proiecte, cât și energia pentru promovarea și implementarea lor. Tocmai de aceea, pentru că pandemia nu ne permite să ne deplasăm în comunitățile de români și să luăm pulsul românilor de pretutindeni, am dezvoltat pe site-ul meu o secțiune în care oricine poate să-mi scrie despre provocările de care se lovește - www.ralucarosca.com. Împreună cu echipa PRO România Diaspora ne vom lupta ca drepturile românilor să fie respectate, ne vom lupta să venim cu soluții sustenabile pentru problemele existente.