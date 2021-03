Raluca Turcan a explodat în ședința PNL: acuză partidul că o lasă singură în bătaia PSD

Vicepremierul și ministrul Muncii, Raluca Turcan, a avut o intervenție în ședința Biroului Executiv al PNL, prin care le-a cerut colegilor ”să bage gaz pe foc”, asta pentru că au pe masă atât proiectele pentru modificarea legilor pensiilor speciale, dar și salarizarea în sistemul public. Turcan le-a cerut celor din PNL să se mobilizeze, asta pentru că este nevoie de forța partidului în lupta cu PSD.

Citește și: SONDAJ CURS - PSD domină scena în București, AUR este în creștere. Coaliția n-ar obține majoritatea

”Am atras atenția ca masuri adoptate si asumate la nivel de Coaliție trebuie susținute și public și decizional. Se întârzie încă:

1)avizele pe proiectul cumul pensie-salariu, cu toate ca am preluat amendamente din dezb publica;

2) avizele la MEMO privind salarizarea in sistemul in public pentru ca Ministerele sa vina cu propriile masuri de politica salarială, cu încadrarea in principiile agreate: plafonare sporuri, acordare a lor in suma fixa, reașezare a salariilor (in special cele mici) pe grila, introducere a unora pe grila).

3) sa devină operațional grupul de lucru politic la nivelul Coaliției de Guv pentru modificarea legilor pensiilor speciale, cele 6, cu excepția pensiilor ocupaționale din sistemul militar. Pentru ca ministerul e elaborat deja cateva variante de lucru.

De asemenea, este nevoie ca PNL să se mobilizeze și să exploateze mesajul Avocatului Poporului, pus de PSD care confirmă că salarizarea creată de PSD duce la haos și nedreptate în sistemul bugetar”, a spus Raluca Turcan.