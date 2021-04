Raluca Turcan vine cu explicații despre tăierea sporurilor: 'Sporurile nu trebuie inventate pentru a creşte artificial venitul'

Sporurile nu trebuie inventate pentru a creşte artificial venitul, ci trebuie un salariu de bază care să reflecte valoarea muncii, consideră ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, plafonarea sporurilor nu înseamnă scăderea sporurilor mai mari de acum, ci reaşezarea unei bune părţi a sporurilor în salariile de bază, scrie Agerpres.ro.

"Sunt sporuri inventate, pentru a creşte venitul, nu pentru a recompensa o performanţă sau a compensa un risc sau o dificultate care lipsesc în alte activităţi. Aşa s-a ajuns la o situaţie de haos, cu sporuri care nu reflectă realitatea şi s-a compromis chiar ideea corectă de spor care recompensează o performanţă sau compensează un risc, o dificultate excepţională. Suntem atacaţi că vrem să reducem veniturile, nimic mai fals! Vrem ca sporurile să reflecte realitatea, nu să creeze inechitate sau să fie mincinoase. Există 80.000 de angajaţi cu salariul minim în sistemul bugetar şi este mult mai corect să fie repoziţionaţi în grila de salarizare, decât să fie inventate sporuri. Nu trebuie inventate sporuri pentru a creşte artificial venitul, ci trebuie un salariu de bază care să reflecte valoarea muncii", a scris ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

Referitor la Memorandumul propus de Ministerul Muncii spre discuţie în Guvern, Raluca Turcan a precizat că este un document de lucru la care fiecare minister vine cu propuneri de salarizare şi care urmăreşte să clarifice haosul din salarizarea din sistemul bugetar şi inegalităţile nejustificate dintre salariaţi pe care chiar le-a creat PSD.

"Pentru toţi liderii PSD care împrăştie minciuni că scad salariile, plecând de la memorandumul propus de Ministerul Muncii spre discuţie în Guvern, trebuie spuse, din nou, câteva lucruri. Este un document de lucru la care fiecare minister vine cu propuneri de salarizare. Este deci o discuţie care se poartă în Guvern, la nivel de principii, şi care urmăreşte să clarifice haosul din salarizarea din sistemul bugetar şi inegalităţile nejustificate dintre salariaţi pe care chiar PSD le-a creat", a subliniat aceasta.

Ministrul Muncii a dat exemplu salarizării din Justiţie despre care afirmă că a generat numeroase litigii sau acţiuni câştigate de magistraţi sau alte categorii de personal, care au costat statul foarte mult atât din perspectiva dobânzilor, cât şi a cheltuielilor cu aceste procese.

"Un alt element în discuţie este simplificarea modului de stabilire a drepturilor salariale: cât mai puţine sporuri şi stabilirea cât mai simplă a salariilor, cu elemente clare. De exemplu: eliminarea sporurilor de "până la", a mai scris Raluca Turcan.

Aceasta a amintit şi despre o serie de dezechilibre salariale între unităţile administrativ teritoriale de nivel similar arătând că pentru aceeaşi funcţie şi aceeaşi pregătire sunt salarii de bază diferite.

"Un consilier superior gradaţia 5 în administraţia locală are salariul de bază 10.982 lei. Aceeaşi funcţie - consilier superior gradaţia 5, în administraţia centrală, are salariul de bază 8.982 lei. Diferenţa între aceşti doi oameni cu aceeaşi funcţie, aceeaşi pregătire şi care fac acelaşi lucru este de 2000 de lei în favoarea angajatului din administraţia locală, fără nicio logică. Acelaşi consilier grad profesional superior (S) angajat într-un judeţ câştigă 9.775 Ron, iar în alt judeţ, exact aceeaşi funcţie este plătită cu 5.492 Ron, cu peste 4 000 de lei mai puţin. Banii aceştia în plus, pe care statul îi plăteşte diferit, repet - fără nicio logică - puteau merge la susţinerea unui loc de muncă din mediul privat sau la investiţii. În schimb, statul produce discriminare între angajaţi, favorizând pe unul faţă de altul", a explicat ministrul citat.

Raluca Turcan a precizat, în context, că niciun venit nu va scădea ci vor creşte acele salarii care au fost mult lăsate în urmă prin inechităţile legislaţiei adoptate în trecut.

"Salarizarea în sectorul public va deveni unitară, predictibilă şi va fi în corelaţie cu eficienţa instituţiilor. Plafonarea sporurilor nu înseamnă scăderea sporurilor mai mari de acum, ci reaşezarea unei bune părţi a sporurilor în salariile de bază", a mai scris ministrul Muncii.