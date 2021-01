Rapid a anunţat alte două noi transferuri

Mijlocaşul Octavian Ursu şi portarul Horaţiu Moldovan, care au evoluat ultima dată la UTA, au semnat contracte cu FC Rapid, a anunţat, miercuri, gruparea giuleşteană, potrivit news.ro.

Rămas liber după ce a evoluat în turul campionatului de Liga 1 în 11 meciuri pentru UTA Arad, reuşind să şi marcheze o dată, împotriva echipei lui Daniel Pancu, Politehnica Iaşi, Ursu a semnat pe un an şi jumătate cu formaţia lui Nicolae Grigore.

Născut la Mediaş, Tavi Ursu, 26 de ani, a început fotbalul la Ardealul Cluj, după care a jucat la juniorii lui "U" Cluj, unde a şi debutat în fotbalul mare, trecând apoi pe la Unirea Slobozia, ACS Berceni, CS Mioveni, ASA Târgu Mureş, Olimpia Satu Mare şi ASU Poli Timişoara, iar din vara lui 2019, Octavian a jucat pentru UTA Arad, formaţie cu care a reuşit promovarea în prima ligă.

"Mă bucur că am ajuns la Rapid, o echipă cu suporteri minunaţi, un brand în România, îmi doresc ca evoluţiile mele să fie apreciate, iar la finalul sezonului să ne bucurăm împreună de o promovare. Suporterii Rapidului au fost un factor important, aceştia nu mai au nevoie de nicio prezentare, şi îi aştept pe stadion cu mare drag, să ne cunoaştem. Îmi doresc să joc, am nevoie de continuitate, îmi doresc să marchez, iar prin evoluţiile mele să aduc un plus echipei", a declarat Ursu, pentru fcrapid.ro.

În vârstă de 22 de ani, Moldovan, portar născut la Cluj-Napoca, înalt de 1.89 m, a semnat un contract valabil pentru 18 luni.

În carieră, Horaţiu a mai jucat pentru CFR Cluj, FC Hermannstadt, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Ripensia Timişoara şi Sepsi Sf. Gheorghe, iar din vară a evoluat în patru meciuri pentru UTA Arad, în prima ligă.

Moldovan a făcut parte din lotul naţionalei României U21 în preliminariile Campionatului European, fiind pe banca de rezerve în partida câştigată cu Malta, din luna septembrie, acesta lucrând cu Nicolae Grigore, cel care a fost antrenor secund al selecţionatei de tineret.

"Am venit la Rapid pentru tradiţia clubului, pentru aceşti suporteri minunaţi, dar nu în ultimul rând pentru performanţă. Vrem să promovăm în acest an în Liga 1 şi să facem fericiţi aceşti suporteri, care sunt de departe cei mai frumoşi din ţară, şi îi aşteptăm cât mai rapid pe stadion", a declarat noul nostru goalkeeper pentru fcrapid.ro.

Gruparea giuleşteană i-am mai transferat în această pauză competiţională pe Bogdan Barbu, Emmanuel Ernest şi Alex Ioniţă.