Rapid a câştigat derby-ul cu Dinamo, în Campionatul Naţional

CS Rapid Bucureşti a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 9-6 (2-0, 2-3, 3-2, 2-1), sâmbătă, în etapa a treia din primul turneu al Campionatului Naţional de polo pe apă feminin, găzduit de Bazinul Crişul din Oradea, potrivit Agerpres.

Pentru învingătoare au înscris D, Grau 4, Ramirez 2, Laboncz, A. Olteanu, D. Nagy. Golurile lui Dinamo, care a suferit prima înfrângere din acest sezon, au fost reuşite de Anastasia Melnychuk 4, C. Gandrabura şi A. Bunea.Debutanta CSU Oradea a obţinut prima sa victorie, 13-9 (3-5, 3-2, 4-1, 3-1) cu CSM Târgu Mureş, prin golurile semnate de A. Videanu 3, O. Csaki 5, L. Gordan 2, G. Tuleu, D. Biro şi J. Lorincz, respectiv A. Csifo 4, A. Kovacs 3, A. Orza şi C. Mărginean.CS Rapid este noul lider, cu 6 puncte, urmată de Dinamo 6 puncte, Steaua 3 puncte, CSU Oradea 3 puncte, CSM Târgu Mureş 0 puncte.Sâmbătă are loc şi etapa a patra, cu partidele CSA Steaua BA Bucureşti - CSU Oradea (18:00), CSM Târgu Mureş - CS Rapid Bucureşti (19:00).