Rapid a cedat 1 milion de euro din transferul lui Rareș Ilie clubului care l-a format

FC Rapid Bucureşti a cedat un milion de euro din transferul jucătorului Rareş Ilie la echipa franceză OGC Nice, către ACS Juniorul 2014, club la care s-a format fotbalistul şi care păstrase o parte din drepturile federative.

"O afacere există cu adevărat doar atunci când toată lumea are de câştigat, altfel se numeşte escrocherie. Cu toţii ştim că Rareş Ilie a plecat la unul dintre cele mai mari cluburi din Europa, pentru el este excepţional, el se va putea exprimă acolo la cel mai înalt nivel. Pentru România poate el va ajunge căpitanul echipei naţionale şi toată lumea va avea de câştigat. Pentru Rapid, şi Rapid sigur are de câştigat, ştiţi foarte bine contractul, a fost vândut pe bani buni. Mai există însă un partener al nostru care normal şi el are de câştigat. ACS Juniorul, care a decis atunci când copilul Rareş Ilie a fost transferat la Rapid, să păstreze un procent din viitoarele drepturi pentru acest junior. Astăzi acest procent înseamnă un milion de euro", a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, Dan Şucu, acţionarul FC Rapid, conform Agerpres.

Oficialul clubului Rapid a precizat că face o ofertă clară pentru alte cluburi care doresc să promoveze jucători să fie aduşi la Rapid şi să păstreze o parte din drepturile federative: "E o ofertă clară pe care o facem tuturor cluburilor din România, avem şi noi academie de fotbal, dar talentele se pot naşte oriunde. Dacă există un talent pe care cineva doreşte să îl promoveze este binevenit. Noi suntem interesaţi să îl vedem. Nu dorim ca Rareş Ilie să rămână o excepţie, ne dorim ca aceasta excepţie să devină o regulă".

Preşedinte ACS Juniorul 2014, Mihai Trăistaru, s-a declarat mulţumit de colaborarea cu FC Rapid, precizând că suma primită va fi investită în şcoala de fotbal.

"Sunt foarte mulţumit de colaborarea cu Rapid. Cu acest milion de euro, care va intra în contul clubului, promit domnului Şucu şi clubului Rapid că voi munci la fel de bine aşa cum am făcut-o şi cu Rareş Ilie şi în fiecare an vor avea minimum un jucător. Banii vor fi reinvestiţi în şcoala de fotbal", a afirmat Trăistaru.

El a precizat că întâmpină multe greutăţi, mai ales din punctul de vedere al bazelor sportive, care sunt foarte puţine la nivelul Bucureştiului: "Să ai un club de copii şi juniori în Bucureşti este foarte greu din punct de vedere al infrastructurii, pentru că nu există. Noi avem undeva la 250 de copii legitimaţi şi suntem împărţiţi în sectoarele 2 şi 3, doar la chirie, nu avem o bază proprie. Am încercat tot timpul să cumpărăm o bază, însă nu am găsit disponibilitate. Am fost obligaţi tot timpul să ne rugăm de diferiţi agenţi comerciali să ne susţină, din donaţiile părinţilor, care în momentul de faţă reprezintă un sprijin foarte important pentru sport, nu doar pentru fotbal. Ne este foarte foarte greu. Este foarte greu atât timp cât statul nu sprijină şcolile de fotbal. Acum avem de la 1 septembrie o altă problemă cu contractele de muncă, pentru că un antrenor munceşte o oră jumate sau două ore. Cum pot să îl plătesc eu opt ore? Este foarte greu. În plus sunt impozite foarte mari pentru sport în general".

Trăistaru a afirmat că pentru transferurile în străinătate păstrează un procent diferit din drepturile federative întrucât cluburile sunt sceptice în privinţa copiilor veniţi din România.

"De-a lungul celor 14 ani de activitate, am scos undeva la 28 de jucători în Liga I, a doua şi a treia şi în străinătate. La toţi jucătorii pe care i-am transferat la echipele din Liga 1 sau în străinătate am un procent din drepturi. Pentru transferurile în ţară am un procent şi pentru transferurile în străinătate am un alt procent, pentru că cei din afară nu sunt de acord întotdeauna cu procentele cerute de cluburile din România, sunt sceptici în privinţa copiilor din România. Sunt copii care pleacă prea devreme şi se încântă pentru nimic", a mai adăugat preşedintele ACS Juniorul 2014.

Preşedintele clubului FC Rapid, Daniel Niculae, şi-ar dori ca exemplul lui Rareş Ilie să nu rămână singular, fiind conştient totodată că Rapid trebuie să ofere condiţii bune de pregătire tinerilor jucători.

"Suntem într-o situaţie fericită care sperăm să se repete în viitor. Îi mulţumim lui Mihai şi în viitor parteneriatul va deveni din ce în ce mai fructuos. Rapid va deveni uşor-uşor o forţă din punct de vedere al infrastructurii, vor veni foarte, foarte mulţi jucători, vom multiplica exemplele de jucători transferaţi în străinătate, dar înainte de asta trebuie să le oferim toate condiţiile necesare performanţei", a afirmat Niculae.

Directorul tehnic al Centrului de juniori al clubului Rapid, Vasile Maftei, a declarat că şi-ar dori să primească cât mai mulţi jucători care să fie promovaţi la echipa mare şi apoi în străinătate.

"Trebuie să scoatem în evidenţă faptul că Rapid este un club corect, este un club transparent, care îşi respectă partenerii şi care îşi doreşte să facă performanţă. Noi ne dorim ca aşa zisele cluburi mici să îşi îndrepte jucătorii către noi, pentru că Rapid a ajuns la un nivel la care încearcă să dezvolte jucătorii şi să ajungă la prima echipă, apoi să facă pasul spre străinătate. Avem antrenori bine pregătiţi, pentru prima dată vom juca în Liga Elitelor, unde nivelul va fi altul. Important pentru noi este că ne putem antrena în condiţii extraordinare având două baze de pregătire la dispoziţie care uşor uşor se vor dezvolta", a spus Maftei.

Preşedintele Şcolii de fotbal Rapid, Marius Zamfir, a afirmat că intenţia grupării bucureştene este să ajungă la un număr de 1.000 de copii legitimaţi în următoarea perioadă.

"Marea problemă o reprezintă bazele sportive, care majoritatea aparţin statului. În fiecare an trebuie să facem contract şi de fiecare dată avem piedici destul de mari. Acum eu am norocul să îl cunosc pe domnul Şucu, care a cumpărat nişte baze sportive şi pot să îmi desfăşor activitatea fără a avea această problemă. În următoarea perioadă, la şcoala de fotbal Rapid vor putea să se antreneze în jur de 1.000 de copii. În momentul actual sunt în jur de 300 de copii", a spus Zamfir.

Fotbalistul Rareş Ilie a fost transferat la jumătatea lunii iulie la echipa franceză OGC Nice.

În vârstă de 19 ani, Rareş Ilie vine după un sezon complet alături de Rapid, pe parcursul căruia a marcat 6 goluri şi a oferit 10 pase decisive.

Conform presei din Hexagon, OGC Nice a făcut o ofertă de cinci milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile tânărului jucător român.