Rapid a făcut plata către Julio Cesar: Nu voiam să riscăm nimic din punct de vedere sportiv

Acţionarul FC Rapid, Victor Angelescu, a explicat, luni, într-un mesaj postat pe un site de socializare, că gruparea a plătit datoria de 400.000 de euro pe care fosta societate care administra clubul, acum în faliment, o avea către fotbalistul Julio Cesar, pentru a nu risca nimic din punct de vedere sportiv.

"Am făcut plata către Julio Cesar, pentru că nu voiam să riscăm nimic din punct de vedere sportiv. Considerăm în continuare că decizia este una nedreaptă, deoarece noi am luat totul de la zero, am plătit deja pentru a duce mai departe numele Rapid, şi astfel vom continua acţiunea în instanţă, însă am preferat să plătim pentru ca suporterii noştri să fie siguri că binele clubului este întotdeauna pe primul loc. În astfel de momente, clubul are nevoie ca acţionarii să îi fie alături şi să ofere siguranţă. Uniţi, suntem de neclintit", a afirmat acţionarul conform paginii oficiale de Facebook a clubului giuleştean.Clubul de fotbal FC Rapid a anunţat, luni, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial, că a achitat datoria de 400.000 de euro pe care fosta societate care administra clubul, acum în faliment, o avea către fotbalistul Julio Cesar, dar a menţionat că va continua litigiul care în prezent se află pe rol la Tribunalul Federal Elveţian.Oficialii grupării giuleştene au precizat că după această plată FIFA va ridica interdicţia de a transfera jucători, iar fotbaliştii care au semnat în această vară cu FC Rapid vor putea fi legitimaţi.Fotbalistul brazilian Julio Cesar da Silva e Souza (42 de ani) a activat între iulie 2008 şi ianuarie 2009 la clubul Rapid, administrat în acea perioadă de societatea SC FC Rapid SA.Societatea SC FC Rapid SA a intrat în faliment la 13 iunie 2016 prin decizia Tribunalului Bucureşti. Ulterior, acţionarul noii societăţi Fotbal Club Rapid 1923 SA, Victor Angelescu, a cumpărat la licitaţie, conform legii, în schimbul a 406.800 de euro plus TVA, mărcile, culorile şi trofeele clubului aflat în faliment.