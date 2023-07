Rapid - FC Botoşani | Cristiano Bergodi: 'Trebuie lucrat mult la aspectul mental'

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Rapid, crede că forrmaţia sa are nevoie de un declic pentru a se elibera din punct de vedere mental, după egalul de vineri seara, de pe teren propriu, scor 2-2 cu FC Botoşani, scrie news.ro.

„Am pierdut două puncte. Trebuie lucrat mult la aspectul mental. Noi am dat golul, dar nu am mai avut ocazii până la finalul reprizei. În repriza secundă ne-au dat două goluri, bine că nu am pierdut. Nu sunt supărat, e un pic trist, frustrant. Avem o echipă cu jucători buni, de calitate, numai că atunci când dai un gol trebuie să încerci să îl dai şi pe al doilea, şi pe al treilea. Să nu ne mulţumim cu puţin! Trebuie lucrat mult, dar sunt încrezător. Au fost două puncte pierdute, asta este. Dar suntem la un început de campionat şi mai trebuie legate lucruri”, a declarat Cristiano Bergodi