Rapidiştii vor împărţi cadouri bătrânilor cu ocazia sărbătorilor pascale. Printre cei ce vor lua parte la această activitate se numără Dan Alexa, Ovidiu Burcă, Facundo Mallo, Antonio Sefer şi Tano Bonnin, anunță MEDIAFAX.

Ovidiu Burcă, preşedintele clubului Rapid, antrenorul Dan Alexa şi jucătorii Facundo Mallo, Antonio Sefer şi Tano Bonnin vor împărţi cadouri de Paşte persoanelor trecute de 65 de ani.

Citește și: Reținută pentru 24 de ore în trecut, a ajuns acum, în plină stare de urgență, să aibă contracte cu statul! Tânăra este membru PNL

„Este o acţiune binevenită. Ne bucurăm că putem ajuta cu orice. Din prima clipă în care am auzit, am fost foarte încântat şi am spus că particip cu plăcere. Rapid este un club care mereu a fost alături de fanii lui, dar nu numai. În aceste zile speciale, noi trebuie să avem grijă în primul rând de seniori. Este timpul nostru pentru a avea grijă de ei”, a spus Dan Alexa, potrivit Digi Sport.