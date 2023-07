Rapidistul Şumudică a murit! - Reacţia lui Marius Şumudică, după ce a aflat că Bergodi va fi noul antrenor din Giuleşti

Marius Şumudică a afirmat, duminică seară, că este trist că nu va fi numit antrenor la Rapid, după decizia conducerii rapidiste de a-l numi tehnician pe Cristiano Bergodi, potrivit news.ro.

”Nu sunt mâhnit, eu am sperat până în ultima clipă că pot fi numit antrenor. Nu vreau să contest decizia conducerii Rapidului. Nu am fost sunat de nimeni, decât de Daniel NIculae, când mi-a zis că decizia nu e a lui. Voia doar să ne împăcăm, eu nu aveam nimic de împărţit cu el. Nu s-au avansat sume de bani, n-am primit nicio ofertă, ca să se liniştească şi rapidiştii ăstia de 7-8 ani care spun că Şumudică a refuzat Rapidul.

În viaţă se întâmplă şi lucruri de genul acesta. Mama m-ar fi vrut acasă, probabil. A fost decizia celor de la Rapid, eu o respect. Îi doresc succes lui Cristiano Bergodi. Reuşisem să iau campionatul ca jucător cu Rapid şi am zis că-mi doresc să-l iau şi ca antrenor. Un singur lucru vreau să spun.

Am făcut multe greşeli în viaţă. M-am ataşat foarte mult de anumite cluburi, în speţă de Rapid, şi am declarat că sunt un rapidist convins. Mi-am închis multe uşi. Eu am o familie, o responsabilitate, atâţia fani şi vreau să pun capăt acestui subiect. Până acum, probabil eram Şumi-gol. În momentul de faţă, Şumudică spune ce simte. Din momentul ăsta, Şumudică nu mai este rapidistul Şumudică.

O să vedeţi. Rapidistul Şumudică a murit. O să vedeţi ce decizii o să iau. Acum există antrenorul Şumudică, profesionistul, care a pus pe primul plan fotbalul înaintea familiei şi a greşit. Voi lua în calcul orice ofertă din ţară. Acum, eu sunt fanul Digi, eu iubesc Digi, pentru că Digi mă plăteşte. Dacă voi ajunge la una dintre primele 4-5 echipe, pentru că doar acolo mă voi duce, voi fi fanul acelei echipe. Voi ajunge acolo şi voi fi campion, la orice echipă voi ajunge”, a spus Şumudică, la Liga Digisport.

FC Rapid a anunţat că a ajuns la un acord de principiu cu Cristiano Bergodi, care este aşteptat luni pentru a semna contractul de antrenor principal.