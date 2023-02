Raport UNICEF: cel puţin 5.606 clădiri s-au prăbuşit în urma cutremurelor de luni

UNICEF spune că mii de case au fost probabil distruse în urma unui cutremur produs luni în Turcia şi Siria. Numai în Turcia, cel puţin 5.606 clădiri s-au prăbuşit. De asemenea, este probabil ca spitalele şi şcolile, împreună cu alte facilităţi medicale şi educaţionale, să fi fost "avariate sau distruse", a declarat UNICEF, citat de news.ro.

"Mii de case au fost probabil distruse, strămutând familii şi expunându-le la intemperii într-o perioadă a anului în care temperaturile scad în mod regulat sub zero grade, iar zăpada şi ploaia îngheţată sunt frecvente. De asemenea, furtuni puternice de zăpadă au lovit recent părţi din Siria şi Turcia, fiind prognozate noi temperaturi sub zero grade", a declarat UNICEF într-un comunicat.

Cel puţin 3.830 de morţi au fost confirmaţi după ce un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 a zguduit Turcia şi Siria luni dimineaţă. Numai în Turcia, cel puţin 5.606 clădiri s-au prăbuşit, potrivit Agenţiei de gestionare a dezastrelor şi a situaţiilor de urgenţă din Turcia.

Există rapoarte despre distrugeri similare în nordul Siriei. De asemenea, este probabil ca spitalele şi şcolile, împreună cu alte facilităţi medicale şi educaţionale, să fi fost "avariate sau distruse", a declarat UNICEF.

Turcia - UNICEF, colaborare intensă

UNICEF colaborează cu guvernul turc şi cu Agenţia de gestionare a dezastrelor şi a situaţiilor de urgenţă din Turcia cu privire la "nevoile emergente legate de răspunsul umanitar mai larg", se arată în declaraţie, adăugând că grupul se pregăteşte, de asemenea, să sprijine eforturile din Siria.

"Copiii din Siria continuă să se confrunte cu una dintre cele mai complexe situaţii umanitare din lume. O criză economică înrăutăţită, continuarea ostilităţilor localizate după mai mult de un deceniu de conflict măcinat, deplasările în masă şi infrastructura publică devastată au făcut ca două treimi din populaţie să aibă nevoie de asistenţă... bolile transmise prin apă reprezintă o altă ameninţare mortală pentru copiii şi familiile afectate", a declarat UNICEF.