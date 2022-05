Raportor pe bugetul UE: 'Kovesi anchetează cazuri în valoare de 5,4 miliarde de euro. Nu toţi sunt entuziasmaţi să dea putere Parchetului European'

Europarlamentarul USR Nicu Ştefănuţă, raportor general pentru bugetul UE pe 2023, susţine, într-un interviu pentru News.ro acordat la Strasbourg, că Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, anchetează în prezent peste 500 de cazuri privind fraude cu fonduri europene, valoarea totală fiind de 5,4 miliarde de euro. Dintre acestea, 60 vizează România. De asemenea, Nicu Ştefănuţă critică faptul că UE plăteşte aproape un miliard de euro pe zi pe facturi energetice ce vin din Rusia.

News.ro: Sunteţi raportor general al bugetului UE pe 2023. Ce înseamnă, mai exact, acest rol?

Nicu Ştefănuţă: Sunt responsabil de cele 170 de miliarde de euro care se vor cheltui în UE în tot anul 2023. Anul acesta sunt omul principal din Parlamentul European care se ocupă cu direcţiile în care merg banii europeni.

Şi care sunt cele mai importante direcţii în care merg banii europeni?

Nicu Ştefănuţă: Spun din start: 24 februarie a schimbat lumea în care trăim, din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. Deci această parte care derivă din război trebuie acoperită total: tot ce implică cheltuieli pentru energie, refugiaţi, ajutor pentru Ucraina. În acelaşi timp, avem şi alte probleme. Sunt şase priorităţi pe care eu le-am definit în Parlamentul European: 1. Relansarea economică – toată lumea vrea să aveam o economie prosperă, să nu mai plătească atât de mult pe inflaţie, pe energie şi curent; 2. Tinerii – au suferit foarte mult în pandemie, au fost izolaţi, n-au putut circula, deci anxietate şi depresie; 3. Mediul – faptul că noi nu am făcut tranziţia energetică spre verde ne face acum dependenţi de Rusia şi ne costă foarte mult. 4. Ajutorul pentru refugiaţii ucraineni, pentru că suntem una dintre cele patru ţări care primesc foarte mulţi oameni şi la un moment dat Europa trebuie să plătească nota aceasta de plată. 5. Sănătatea. 6. Digitalizarea.

Vedem lideri europeni cu simpatii pro-ruse. N-ar putea ei bloca acest buget al UE? Mai ales că sunt mulţi bani alocaţi pentru Ucraina şi pentru reducerea dependenţei energetice faţă de Rusia.

Nicu Ştefănuţă: Nu am văzut această abordare. Să ştiţi că acolo unde intervin banii, se schimbă şi interesele. Putin nu are atâţia bani să-i plătească nici lui Orban, nici altui aliat.

Germania?

Nicu Ştefănuţă: Pe Germania nu o includ la aliaţii lui Orban, în niciun caz.

Dar Germania a făcut afaceri cu Rusia în mod foarte profitabil şi cinic.

Nicu Ştefănuţă: Aşa este. Şi astăzi încă plătim aproape un miliard de euro pe zi pe facturi energetice ce vin din Rusia. Acesta este un lucru care jigneşte europeanul de rând. Din păcate, tranziţia energetică nu este aşa rapidă, dar Germania este una dintre ţările care au dat semnalul: au zis să eliminăm motorul pe combustie până în 2035. Gândiţi-vă ce înseamnă asta pentru industria lor. Să fim sinceri: şi noi depindem de Germania foarte mult, la câte subansamble sunt produse în România. Deci eu nu aş sări la gâtul Germaniei imediat. Nu cred că Germania vrea să aibă o Rusie care învinge Ucraina.

Dacă ar fi să numim un cal troian al lui Putin în UE, care ar fi?

Nicu Ştefănuţă: Este cert: Viktor Orban.

Altcineva?

În afară de Viktor Orban, nu cred că mai sunt. Şi chiar Viktor Orban este foarte sensibil la tot ceea ce înseamnă bani europeni, pentru că are şi el nevoie de bani europeni.

Aţi postat o poză cu Laura Codruţa Kovesi. A crescut alocarea bugetară pentru Parchetul European?

Nicu Ştefănuţă: Da. Noi am crescut-o, noi am apărat-o.

Noi, cine? Parlamentul European?

Nicu Ştefănuţă: Chiar eu, ca responsabil din partea grupului Renew. Mi se pare foarte important: Parchetul European aduce bani înapoi la bugetul UE, bani care erau cheltuiţi ilicit, bani care ajungeau în mâinile unor corupţi. Cu procurorii pe care îi avea, Laura Codruţa Kovesi nu reuşea să ducă atâtea cazuri câte erau în UE. Plus că mai sunt şi ”tălpi”: nu toţi sunt entuziasmaţi să dea putere Parchetului European. Deci putem aduce până la 5,4 miliarde de euro înapoi la bugetul UE. Acestea sunt cele peste 500 de cazuri de fraudă pe care Laura Codruţa Kovesi împreună cu colegii ei le-au identificat deja. Dintre acestea, 60 vizează România. Fiecare ban în plus pe care noi îl punem la bugetul Parchetul European aduce mult mai mult înapoi. Anul acesta, bugetul instituţiei era de 57 de milioane de euro, iar Kovesi are cazuri de 5,4 miliarde de euro. Deci aduce bani înapoi la buget, dar şi respectabilitate pentru UE. Dacă oamenii văd că banii europeni nu sunt cheltuiţi corect şi ajung în vilele unor primari, se enervează şi pierd încrederea în UE. Nu ne permitem asta.

Aceste fraude mai arată ceva: nivelul totuşi mare de corupţie din UE.

Nicu Ştefănuţă: Suntem oameni. Există corupţie, există tentaţii. Cetăţenii de rând trebuie să ştie unde se duc banii lor, trebuie să ştie că acei bani, din taxele lor - care dor tot mai mult – sunt cheltuiţi corect.

Deci cu cât va fi mai mare bugetul Parchetului European?

Nicu Ştefănuţă: Anul acesta a fost mai mare cu o sumă între 7,5 şi 12 milioane de euro, pentru că erau nişte posturi de procurori şi cheltuieli operaţionale care trebuiau acoperite. Anul acesta vor fi permanentizate aceste posturi de procuror. Deci personalul temporar va deveni personal permanent şi va fi mereu la dispoziţia Parchetului European.

Laura Codruţa Kovesi ar putea fi candidatul USR la alegerile prezidenţiale în 2024?

Nicu Ştefănuţă: Nu vreau să speculez pe această temă, nu-i cunosc intenţiile. Eu ştiu că Laura Codruţa Kovesi vrea să facă treabă foarte bună la nivelul UE şi cred că e mare nevoie de ea acolo. Eu o văd pe Laura Codruţa Kovesi ca un excelent şef al Parchetului European.

La poza postată pe facebook alături de Kovesi, aţi scris că sunteţi ”omul cu banii UE”. Colegii de partid v-au ironizat: ”N-ai pe mână nici cheia de la uşiţa de la intrarea din beciul din spatele cămării bucătăriei UE”.

Nicu Ştefănuţă: USR este un partid foarte viu şi efervescent. Discuţiile noastre interne sunt delicioase. Mie îmi plac. Doamne fereşte să piară esenţa aceasta vivace a democraţiei. Despre omul cu banii europeni, eu am o responsabilitate faţă de oamenii care m-au ales: să vorbesc cât de româneşte şi cât de simplu pot. Degeaba zic ”raportul general privind bugetul UE” şi nu înţelege nimeni. Şi aşa stăm prost la nivelul UE cu comunicarea, nu înţelege nimeni care sunt instituţiile, cine ce face. Simplificarea face parte din politică. Este o funcţie foarte importantă, eu m-am luptat foarte mult pentru ea, m-am bătut cu oameni sprijiniţi politic de state puternice, cum ar fi Germania. Faptul că pot influenţa într-o anumită măsură felul în care vin banii europeni în ţară este un plus pentru România.