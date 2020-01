Rapperul Akon și-a creat propriul oraș în Senegal

Rapperul și antreprenorul american de origine senegaleză Akon și-a creat propriul oraș în Senegal, "Akon City", iar formalitățile au fost finalizate, a anunțat acesta luni, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.

"Abia aștept să vă găzduiesc aici în viitor", a scris rapperul pe contul său de pe rețeaua de micro-blogging Twitter.

Akon și-a anunțat inițial planurile pentru futuristul "Crypto city" în 2018, spunând că orașul va fi construit pe un teren de 800 de hectare care i-a fost dăruit de președintele Senegalului, Macky Sall.

În noul oraș, tranzacțiile vor fi făcute exclusiv în moneda digitală proprie, AKoin, a mai spus rapperul.

Site-ul oficial al orașului arată că acesta se află la cinci minute de mers cu mașina de noul aroport internațional din Senegal.

Akon s-a născut în Senegal și s-a mutat în Union City, statul american New Jersey, la vârsta de 7 ani, potrivit site-ului său oficial.

Celebru pentru hituri precum "Locked Up", "Lonely" și "Oh Africa", rapperul nominalizat la Grammy s-a remarcat în ultimii ani mai mult ca om de afaceri.

În urmă cu mai mulți ani, Akon a început să finanțeze furnizarea unor dispozitive de captare a energiei solare de către mai multe familii din diverse zonele rurale africane, prin intermediul companiei sale Akon Lighting Africa, pe care a înfiinţat-o în 2013. În 2015, Akon a inaugurat o "academie solară" - Solar Academy - în Mali, unde tinerii studenţi la facultatea de inginerie învaţă să capteze şi să folosească energia Soarelui.

Akon, pe numele său real Aliaune Thiam, în vârstă de 46 de ani, este cântăreţ, compozitor şi producător de hip-hop şi R&B. A început să fie cunoscut după lansarea primului său single, "Locked Up", de pe albumul de debut "Trouble". Cel de-al doilea material discografic i-a adus o nominalizare la premiile Grammy, pentru piesa "Smack That". Akon are la activ peste 20 de cântece în Billboard Hot 100 şi este singurul artist care a ocupat de două ori primul şi al doilea loc, simultan, în acest clasament.