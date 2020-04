Rapperul DaBaby a obţinut a doua clasare în fruntea topului Billboard 200 - Fiona Apple a revenit în clasament după aproximativ 8 ani

Rapperul DaBaby a obţinut a doua clasare în fruntea topului Billboard 200, cu albumul „Blame It on Baby”, în timp ce Fiona Apple a revenit în clasament după aproximativ 8 ani.

Albumul lansat pe 17 aprilie a fost vândut în 124.000 de unităţi, în săptămâna încheiată pe 23 aprilie, potrivit datelor Nielsen Music.

Rapperul s-a mai aflat pe primul loc în clasamentul american cu „Kirk”, care a debutat cu 146.000 de unităţi vândute, în octombrie 2019.

„Blame It on Baby” a luat acum locul „After Hours” al lui The Weeknd, care a petrecut patru săptămâni consecutive pe primul loc.

Piesele de pe albumul lui DaBaby au fost accesate online de 158,84 de milioane de ori, în prima săptămână de la lansare.

Aceasta este a opta săptămână în care Billboard 200 este condus de un album R&B/ hip-hop, cea mai îndelungată perioadă pentru un gen în mai mult de un an, potrivit news.ro.

The Weeknd a coborât pe locul secund în clasament, după ce „After Hours” a fost vândut în 55.000 de unităţi, iar Lil Uzi Vert şi „Eternal Atake” s-au menţinut pe locul al treilea, cu 54.000 de unităţi vândute în a şaptea săptămână de la debut.

Cântăreaţa şi compozitoarea Fiona Apple a revenit în Billboard 200 după aproximativ 8 ani. Noul ei album, „Fetch the Bolt Cutters”, a debutat pe poziţia a patra, cu 44.000 de unităţi vândute. Cel mai recent, ea s-a aflat în top cu „The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do”, care a debutat pe poziţia a treia în iulie 2012.

Ultimele trei albume ale ei au debutat în top 10, câte unul în fiecare deceniu - 2020, 2010 şi 2000 („Extraordinary Machine”, locul al şaptelea, în 2005).

„My Turn” al rapperului Lil Baby a coborât un loc în top, până pe cinci, cu 42.000 de unităţi vândute în a opta săptămână.

Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” s-au menţinut pe locul al şaselea, cu 37.000 de unităţi vândute în a 33-a săptămână de la lansare, iar Bad Bunny şi „YHLQMDLG” au coborât două poziţii, până pe şapte, cu 36.000 de unităţi vândute în a opta săptămână.

Roddy Ricch şi „Please Excuse Me for Being Antisocial” au pierdut un loc în clasament, poziţionându-se pe opt, cu 34.000 de unităţi în a 20-a săptămână, iar „Pray 4 Love” al lui Rod Wave s-a menţinut pe locul al nouălea, cu 32.000 de unităţi vândute în a treia săptămână.

Locul al zecelea a fost ocupat de rapperul Tory Lanez şi „The New Toronto 3”, care au coborât opt poziţii, după ce albumul a fost vândut în 28.000 de unităţi în a doua săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.