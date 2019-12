Rapperul Tekashi69 a fost condamnat la 24 de luni de închisoare, pentru mai multe jafuri

Rapperul american și vedeta platformei de socializare online Instagram Tekashi69, pe numele său real Daniel Hernandez, a fost condamnat, pentru o serie de jafuri, la doi ani de închisoare, din care a executat deja 13 luni, informează New York Times, scrie Mediafax.

Judecătorul i-a acordat o reducere a pedepsei pentru că și-a declarat nevinovăția și după ce a depus mărturie împotriva membrilor grupului Nine Trey Gangsta Bloods, specializat în crimă organizată, care operează pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii.

Interpretul, cunoscut și sub numele de 6ix9ine, a petrecut deja 13 luni într-o închisoare federală, iar acest timp va fi redus din sentința sa. Procurorii federali din Manhattan, New York, au spus că ajutorul său acordat pentru prinderea membrilor Nine Trey Gangsta Bloods a fost "extraordinar" și "extrem de util".

"Comportamentul dumneavoastră a fost prea violent, prea susținut, prea distructiv, prea egoist și prea nechibzuit în ceea ce privește siguranța publică pentru a face doar 13 luni de închisoare", a spus judecătorul, enumerând seria de jafuri la care Daniel Hernandez, în vârstă de 23 de ani, a participat.

Daniel Hernandez, născut pe 8 mai 1996, cunoscut profesional ca Tekashi69 este rapper și compozitor. Muzica sa este cunoscută pentru stilul agresiv de rap, iar ca imagine s-a remarcat prin părul său colorat în curcubeu, tatuajele de mari dimensiuni, scandalurile publice și pentru problemele cu justiția.