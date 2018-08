Rareș Bogdan, avertisment DUR după ce Dragnea a anunțat 'bomba' pentru Iohannis: 'Vin vremuri grele, 3 luni de foc pentru România'

Realizatorul Tv Rareș Bogdan a reacționat după ce liderul PSD Liviu Dragnea a recunoscut, duminică, faptul că ar exista un document pregătit de mai mulți lideri PSD , care să îl acuze pe Klaus Iohannis de înaltă trădarem susținând că nu își dorește să se ajungă acolo, dar nu este imposibil.

„Daca cumva ne-am fi gandit ca nu sunt cretini chiar de tot..... incearca sa ne dovedeasca contrariul. Romania in zodia infractorilor periculosi, a infractorilor in stare sa arunce in aer tot pentru a se salva pe ei si gasca penala din jurul lor. Vin vremuri grele, 3 luni de foc pentru Romania. O tara la mana lor. Va fi greu, tot mai greu si mai riscant dar vom rezista. Romania nu moare si nici nu se preda!”, scrie Rareș Bogdan, pe Facebook.