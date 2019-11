Rareș Bogdan: Firea a lovit-o crunt pe Dăncilă

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune că Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidențiale, riscă să fie afectată în sondaje de scandalul iscat între Gabriela Firea și asociația care adună donații pentru construirea unui spital în care să fie tratați copiii bolnavi de cancer.

„Asa cum arata lucrurile azi, daca nu vor exista niste evenimente neprevazute, Klaus Iohannis va lua peste 40% fara nicio problema daca se mobilizeaza electoratul nostru si electoratul nostru e cel mai mobilizat, la europarlamentare era electoratul USR cel mai mobilizat. Dna Firea i-a creat o problema serioada de imagine si a lovit-o crunt pe dna Dancila. Scandalul spitalului a creat o problema serioasa de imagine candidatului PSD. Daca nu mai apar asemenea chestiuni, posibil ca Dancila sa isi pastreze cei 18% care par de nezdruncinat. Dar daca dna Firea continua acea actiune in care mareste in fiecare clipa aceasta crapatura, posiibl ca dna Dancila sa fie extrem de afectata, pentru ca deja apare in cercetare. Noi facem si focus-grup si CATI pe telefon sa vedem reactii si sa stiti ca acest scandal i-a creat o foarte serioasa problema”, a zis Rares Bogdan, joi seara, la Antena 3.

Asociația „Dăruiește viața” a adunat donații destinate construirii în Capitală a unui spital modern pentru copiii bolnavi de cancer. Gabriela Firea a spus că fondatorii asociației îi fac de fapt campanie lui Vlad Voiculescu (PLUS) pentru o candidatură la Primăria Capitalei în 2020.