Rareș Bogdan: 'Cine a luat decizia este un imbecil'. Deciziile au fost anunțate de Orban și Vela

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri înapoi în străinătate este o ”imbecilitate” și consideră că aceștia ar trebui păstrați în țară să muncească în agricultura din România. Decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri din România către străinătate a fost anunțată de ministrul de Interne, Marcel Vela, în cadrul Ordonanței Militare, în timp ce premierul Orban a spus că România va încerca să-i păstreze în țară pe acești oameni, dar cum în străinătate există cerere de muncă, Guvernul nu se va opune, ba chiar le va facilita libera circulație.

”O imbecilitate! Daca tot au venit acasa, sa ii pastram si sa dezvoltam Agricultura romaneasca. Aici, producatorii si cultivatorii duc lipsa de forta de munca si noi ne trimitem forta de munca pentru agricultura in Italia si Germania. Nu stiu cine a luat decizia, insa oricine af fi, este un imbecil. Si Nuuuu in Veneto, este una dintre regiunile din Nordul Italiei care au fost in epicentrul infectrailor cu COVID19. Mai bine chemati marii agricultori romani si producatori/cultivatori si analizam daca le putem da salarii apropiate cu cele de acolo, minus 200/300 eur care reprezinta chiriile si cheltuielile ca nu sunt oamenii acasa si ne dezvoltam in sfarsit Agricultura!!!!!! Nu putem sa importam in continuare patrunjel, ceapa, cartofi, usturoi si drojdie! Parem imbecilii planetei. Si inca ceva, BLOCATI acum exportul de cereale si faina! In ultimele 3 saptamani au fost exportate cantitati uriase de faina si cereale prin Portul Constanta”, scrie Rareș Bogdan.

Iată ce spune premierul Ludovic Orban:

”Pe de altă parte, există o cerere de mână de lucru. Germania are nevoie de zeci de mii de lucrători sezonieri mai ales în sectorul agriculturii, chiar şi Italia va avea, în curând, nevoie de muncitori sezonieri. Şi aici va exista în continuare ofertă pe piaţa muncii. (...) Cu siguranţă, în afara unor restricţii sanitare care sunt necesare şi le impun toate ţările din UE, noi nu vom crea niciun fel de obstrucţionare pentru cei care au posibilitatea să aibă contracte de muncă sezoniere, pentru că suntem în Europa şi UE este locul unde este garantată libertatea de circulaţie a cetăţenilor, a mărfurilor, a ideilor.”, a zis Ludovic Orban.

Iată ce spune Ordonanța Militară numărul 7, prezentată public de Marcel Vela:

Articolul 10: (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică lucrătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale.