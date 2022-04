Rareș Bogdan explicații din culise: alianța cu PSD și Ciucă premier, din cauza războiului din Europa/ Video

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că atât coaliția cu PSD, cât și numirea lui Nicolae Ciucă în funcția de premier au fost făcute din cauza situației internaționale și a războiului din Ucraina.

”Nu voi fi la fel de zâmbăreț ca de obicei, dar nu pentru că sunt supărat. Sunt îngrijorat (...) Trăim vremuri complicate și complexe, iar în astfel de vremuri trebuie să luăm decizii complicate. Situația geopolitică este foarte complicată, iar PNL are o misiune istorică. Am avut o misiune grea în momentul în care a venit cea mai groaznică pandemie peste noi și am ieșit la suprafață. Am avut criza energetică și am luat măsuri care

Acum trebuie să facem față unei provocări globale. Poate înțelegeți cu toții de ce România avea nevoie de o majoritate confortabilă, de stabilitate. Poate acum înțelegem mai bine de ce Nicolae Ciucă trebuia să vină la Palatul Victoria. În toate aceste situații ne-am consultat cu partenerul nostru de 7 ani, președintele Klaus Iohannis.

De trei ani sunt în PNL și am luat o decizie atât de bună venind în PNL, la fel ca atunci când m-am însurat cu nevasta mea.

În toată această furtună avem, totuși, câteva oportunități. Avem o dependență de doar 9% față de gazul rusesc, ceea ce ne face să putem sta oricând fără niciun metru cub de gaz din Rusia.”, a spus Rareș Bogdan.