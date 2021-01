Rareş Bogdan face un pas în spate după ce a cerut demisia lui Orban: 'Acum e tardiv'

Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL, dă înapoi în scandalul pe care l-a iscat în partid după ce i-a cerut demisia lui Orban într-un interviu acordat Aleph News. Miercuri dimineaţă, la Digi FM, Rareş Bogdan a afirmat că s-a referit de fapt la o demisie care ar fi trebuie să aibă loc imediat după alegeri, iar acum e tardiv.

"Am spus ce am avut de spus într-un interviu care am văzut că a creat mare vâlvă. Am vrut să fie un interviu analiză, nu un interviu atac. S-a scos din el doar faptul că liderul partidului ar trebui să plece, eu am spus că ar fi trebuit după alegerile pierdute. Acum e tardiv, acum ne pregătim de congres. Și mai important decât asta, cu tot respectul pentru instituția la care lucrați și pentru dumneavoastră și ascultători, voi vorbi despre ce avem de făcut. Sigur, trebuia o analiză foarte serioasă a alegerilor, a cauzelor care au dus la pierderea alegerilor, dar acum va trebui să ne concentrăm pe guvernare și să stăm în spatele premierului, pentru a încerca să pornim o guvernare fructuoasă pentru România, care să modernizeze această țara, care de 30 de ani așteaptă această modernizare", a afirmat Rareş Bogdan.

Întrebat dacă are vreo nemulțumire personală sau dacă l-ar fi tentat să preia un portofoliu în Guvern, europarlamentarul a răspuns: "Personal, nu. Cred că e o speculație introdusă de adversarii politic. Nu consider că am dușmani în partid, am adversari de idei. Am spus de la început că, atâta timp cât sunt europarlamentar și am fost votat și au fost singurele alegeri pe care PNL le-a câștigat cu adevărat în acești 2 ani, în care eu am adus energie partidului, la invitația lui Ludovic Orban, și îi mulțumesc, eu am spus: n-am de ce să vin în guvern, nu renunț la mandat, nu am de ce să vin și nici nu s-a pus problema. Au apărut speculații legate de MAE, MAI."