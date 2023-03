Rareș Bogdan intră tare în scandalul pensiilor speciale: S-au tăiat de vreo două ori, dar s-au găsit noi metode

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit, duminică seara, la Prima News, despre tema care a provocat atâtea discții atât în mediul politic, cât și în spațiul public, și anume aceea a tăierii pensiilor speciale.

"Pe 28 ianuarie 2020, la 56 de zile de la preluarea guvernării de către PNL, am reușit să tăiem o lege a pensiilor speciale. S-au tăiat de vreo două ori pensiile speciale, dar s-au găsit noi metode.

Ministrul Budăi va veni cu un proiect pe 15 martie

Domnul Budăi sau Ministerul Muncii trebuie să vină cu o lege inatacabilă, sau scrisă foarte bine, care să respecte ce ne-am asumat prin PNRR. Trebuie să vină cu un proiect în care să ne explice tranșele 3 și 4 din PNRR.

Am înțeles că o să vină pe 15 martie cu acest proiect, este o informație pe care am primit-o eu. Nu mi-a spus domnul Ciucă, că eu nu am fost la ultimele întâlniri, din ultimele luni", a spus europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan anunța în timpul campaniei electorale din 2020 că problema pensiilor speciale va fi rezolvată în primele 30 de zile de guvernare.