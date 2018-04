Rareş Bogdan, mesaj EMOŢIONANT în prima zi de Paşti: Ce le-a transmis ADVERSARILOR

Jurnalistul Rareş Bogdan vine cu un mesaj emoţionant, în prima zi de Paşte şi le transmite tuturor românilor să aibă parte de lumină, linişte, pace, iubire şi bucurii. "Sfintele Pasti, in tradiția noastra, era o sarbatoare a iertării si a împăcării.", mai spune el. În acest context, celebrul moderator tv are însă câteva cuvine şi pentru adversarii săi: "Lasam armele jos pentru cateva zile.".

"Hristos a Înviat!

Bunul Dumnezeu sa va dea tuturor o Sfânta zi pe masura sufletului.

Si nu uitati sa facem o rugăciune si pentru tara asta lovita de vremuri si de vremi si de vrăjmași, mai multi in interior decat in exterior. Doamne ajuta si sa ii ierte si sa ne ierte Bunul Dumnezeu pe toti de toate. Sfintele Pasti, in tradiția noastra, era o sarbatoare a iertării si a împăcării. Sa iertam, fara sa uitam insa.

De miercuri urcam pe Baricada din nou. Ne vedem si luni, si marti, dar cu ediții mai pline de lumina si de liniste. Lasam armele jos pentru cateva zile.

Paste Fericit sa aveti, Dragii Mei ROMANI prieteni si adversari. Lumina. Liniste. Pace. Iubire. BUCURII.", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

