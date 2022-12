Rareș Bogdan șterge pe jos cu giganții din energie: 'Scrisoarea lor are iz de șantaj!'

Noul proiect de suprataxare a sectorului de petrol și gaze pune în pericol viitoarele investiții pentru securitatea energetică a Romaniei, consideră Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG). Prin proiectul de Ordonanță de Urgență, România are cea mai ostilă abordare din UE pentru industria de petrol și gaze în contextul în care are deja cel mai mare nivel de taxe suplimentare, transmite FPPG (mai multe pe acest subiect aici). Primvicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține pe de altă parte că scrisoarea celor de la FPPG are „iz de șantaj”.

„Deci statul român nu poate să fie șantajat de nimeni. Dacă ar fi șantajat, asta înseamnă că ar fi un stat slab. Vă asigur că nu e slab și o să stea pe picioarele lui în această încercare de influențare. Am văzut această scrisoare cu iz de șantaj, prin care se vrea să fie speriat în primul rând cetățeanul român și apoi statul. Domnii care au dat acest comunicat ar trebui să-și ia niște consilieri foarte buni, pentru că au niște consilieri foarte proști și neșcolarizați. Sau să întrebe”, a spus europarlamentarul, la Antena3 CNN.

„Regulamentele europene sunt ceva obligatoriu. (…) În cazul în care România nu lua măsuri cu privire la supraimpozitarea profiturilor din energie era pasibilă să intre în infringement. România nu-și poate permite să facă asta, doar pentru că două-trei-cinci companii plâng cu lacrimi de crocodil, dar au uitat să spună sumele cu care au taxat românii. (…) Este un șantaj și se bazează pe necunoaștere! (…) Ordonanța respectivă mai prevede: dacă dânșii fac investiții în domeniul în care activează statul român se oblige să le returneze 70% din sume. Asta nu ați văzut în comunicatul dat cu ticăloșie”, a concluzionat Bogdan.