Comentariile rasiste din Marea Britanie generează un amplu boicot social media

Cluburile din Premier League, English Football League și Women's Super League se vor alătura unui boicot de patru zile al platformelor de socializare, în efortul de a combate abuzul și discriminarea, relatează BBC. Boicotul va începe pe 30 aprilie.

The Football Association, precum și organismele ligii și alte organizații, inclusiv organizația caritabilă anti-discriminare Kick it Out, vor fi, de asemenea, implicate.

„Acest boicot înseamnă supărarea noastră colectivă”, a spus președintele Kick it Out, Sanjay Bhandari. „Social media este acum, din păcate, o navă obișnuită pentru abuzuri toxice. Avem nevoie de companii de social media care să facă din platformele lor un mediu ostil pentru troli, mai degrabă decât pentru familia fotbalului”

David McGoldrick, de la Sheffield United, care a fost ținta unor abuzuri rasiale anul trecut, a salutat această mișcare, spunând: "Este timpul. S-a întâmplat multor jucători. Ceva trebuie să se întâmple, este prea ușor să fii abuzat rasial acolo".

Atacantul din Brighton Neal Maupay a fost, de asemenea, subiectul abuzului online și a declarat pentru Sky Sports că boicotul este o mișcare „foarte bună”.

Mișcarea va avea loc la trei săptămâni după ce Swansea City și-a închis conturile de pe rețelele sociale timp de o săptămână, pentru a se opune abuzurilor, după ce un număr de jucători au fost vizați.

Rivalii din campionat Birmingham City și campionii Rangers au urmat Swansea.

O declarație comună din partea organelor de conducere ale fotbalului englez a afirmat că boicotul este o modalitate „de a sublinia că social media trebuie să facă mai mult pentru a eradica ura online”, în timp ce „subliniază importanța educării oamenilor”.

„Acțiunea de boicotare a fotbalului nu va eradica flagelul abuzului discriminatoriu online, dar va demonstra că jocul este dispus să ia măsuri voluntare și proactive în această luptă continuă”, mai arată declarația.