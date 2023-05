Răsturnare de situație după urmărirea lui Harry și Meghan prin New York: propriul șofer îi contrazice vehement

Aceasta vine după ce secretarul de presă al lui Harry și Meghan, Ashley Hansen, a declarat în exclusivitate pentru Mark Stone de la Sky: "Nu am simțit niciodată vulnerabilitatea lor atât de mult ca aseară. Au fost incredibil de speriați și zguduiți". Hansen a mai spus că poliția a trebuit să se confrunte cu poze și să ceară spațiu în mai multe rânduri - dar "această dorință nu a fost respectată".

Vorbind pentru NBC News despre descrierea situației de către cuplu, Singh a spus: "Cred că totul este, știți, exagerat și chestii de genul ăsta. Așa că nu citiți prea mult în asta. Orașul New York este cel mai sigur loc. Există secții de poliție, există polițiști la fiecare colț, așa că nu există niciun motiv să vă fie frică în New York." Singh a declarat că nu s-a simțit niciodată în pericol - și a respins sugestiile că a fost ca o urmărire de mașini pe care o vezi în filme. El a continuat să dezvăluie că cuplul i-a dat un bacșiș de 50 de dolari (40 de lire sterline) pentru cele 10 minute de condus - adăugând că cei doi "păreau nervoși" în timp ce se aflau în mașina sa.

În alte evoluții, o agenție de știri despre celebrități care i-a filmat de aproape pe Harry și Meghan a contestat, de asemenea, versiunea lor despre evenimente - și a susținut că, de fapt, un SUV din dispozitivul de securitate al cuplului a fost cel care a condus imprudent.

Doi ofițeri de poliție din New York au minimalizat, de asemenea, incidentul - descriindu-l ca fiind "un pic haotic" și nu "aproape catastrofal".

