Răsturnare de situație în cazul celui mai scump tablou din lume, Salvator Mundi, al lui Leonardo da Vinci

Catalogul recentei expoziţii Leonardo da Vinci deschisă la Muzeul Prado din Madrid susţine că lucrarea „Slavator Mundi” (circa 1500) nu ar trebui considerată o capodoperă exclusivă a artistului, potrivit The Art Newspaper.

Expoziţia, intitulată „Leonardo and the copy of the Mona Lisa. New approaches to the artist’s studio practices”, s-a deschis în septembrie şi este axată în jurul celor mai faimoase copii de la Prado ale maestrului Renaşterii.

Expoziţia a fost organizată de Ana González Mozo, curator al departamentului de conservare de la Prado.

Potrivit descrierii din catalog, expoziţia „este rezultatul unui proiect de cercetare ambiţios pe care Prado l-a întreprins în paralel şi în colaborare cu alte instituţii internaţionale, precum Muzeul Luvru, Laboratorul de Arheologie Moleculară de la Sorbona şi National Gallery din Londra” şi „se bazează pe noua orientare şi semnificaţie pe care studiile despre Leonardo le-au dobândit în urma expoziţiilor dedicate artistului la Luvru în 2012 şi 2019”

Catalogul ce însoţeşte expoziţia grupează un număr de lucrări de Leonardo şi din cercul său în două secţiuni: „De Leonardo” şi „Opere atribuite, de atelier sau autorizate şi supervizate de Leonardo”. González Mozo a inclus „Salvator Mundi” în a doua categorie, scrie news.ro.

Tabloul „Salvator Mundi” a ţinut prima pagină a ziarelor când a fost adjudecat la casa Christie's de la New York în 2017 cu suma de 450 de milioane de dolari, devenind cea mai scumpă lucrare de artă vândută vreodată la licitaţie.

În anii ce au urmat, zvonuri despre cumpărătorul său (se pare că o persoană a acţionat în numele prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman), despre locul şi când sau dacă pânza ar putea fi văzută, au făcut înconjurul lumii. Călătoria sa de la redescoperirea în 2005 până în prezent a fost analizată într-un documentar-thriller, „The Lost Leonardo”, lansat în Statele Unite anul acesta.

Potrivit The Art Newspaper, analiza lui González Mozo se concentrează asupra faptului dacă „Salvator Mundi”, pe care ea îl numeşte „versiunea Cook” după un proprietar anterior, este de fapt pictura originală creată de Leonardo. Ea susţine că lucrarea originală este pierdută şi că „Salvator Mundi” nu este nici măcar un prototip al acelei lucrări de Leonardo. În schimb, ea scrie că o altă versiune a lui „Salvator Mundi” este mai apropiată de originalul lui Leonardo; acea operă a fost creată de un artist în atelierul lui Leonardo care a pictat şi copia „Mona Lisa” aflată la Prado.