Răsturnare de situație în cazul exploziei de la Kramatorsk: imaginile care i-ar contrazice pe ucraineni/ Video

”Astăzi, teroriştii ruşi au bombardat cu brutalitate Kramatorsk. Rachete S-300. Trei persoane au fost ucise, inclusiv un copil. Condoleanţele mele familiilor şi prietenilor. Până la această oră, peste 40 de persoane sunt rănite. Tuturor li se acordă asistenţă”, a afirmat, marţi seară, Zelenski, în mesajul zilnic postat pe reţelele de socializare.

În timp ce ucrainenii susțin că în respectivul restaurant se aflau doar civili, în materialele video apărute pe rețelele de socializare se văd mulți soldați.

Un soldat britanic, mercenar în armata Ucrainei, a filmat locul exploziei exact când erau scoase cadavrele și susține că sub dărâmături se află mulți dintre colegii săi, mercenari aduși din străinătate.

"Sunt soldați peste tot sub ruine", spune mercenarul britanic.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că a lovit un "punct de desfăşurare temporară" al brigăzii 56 de infanterie mecanizată a forţelor armate ucrainene, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat asigurări că Rusia "nu loveşte infrastructuri civile".

Lovitura a distrus restaurantul Ria Pizza, un loc popular în centrul oraşului pentru jurnalişti, lucrători umanitari şi soldaţi. Presa ucraineană a raportat prezenţa unor instructori militari străini în oraş.

Trei columbieni proeminenţi, celebrul scriitor Hector Abad, politicianul Sergio Jaramillo şi jurnalista Catalina Gomez, corespondent în Ucraina pentru France 24, au fost uşor răniţi în timp ce luau masa în restaurant împreună cu scriitoarea ucraineană Victoria Amelina, potrivit unui comunicat.

Conform poliţiei din Ucraina, Rusia a tras două rachete S-300 - dispozitive sol-aer pe care le foloseşte şi pentru lovituri la sol - asupra oraşului Kramatorsk, care număra 150.000 de locuitori înainte de război, aflat în cea de-a şaisprezecea lună.

"Mă aflam în apropiere. Eu şi echipa mea ne vedeam de treburile noastre. Ne aflam într-un apartament şi am auzit o explozie. Aveam un rucsac medical cu mine, aşa că l-am scos şi am plecat", a povestit Galina, o femeie medic militar.

Ea a spus că a trebuit să salveze o victimă care "suferea de o rană deschisă la cap: cutia craniană îi intrase în materia cerebrală". "Nu am avut timp să mă uit, a trebuit să acţionez", a adăugat ea.

A video from Kramatorsk appeared on social networks immediately after the rocket attack.



The foreigner who filmed this talks about the consequences of the bombing and that foreign mercenaries were there. which remained under the ruins.



"There are soldiers everywhere under the… pic.twitter.com/APGT48yyUn