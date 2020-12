RĂSTURNARE DE SITUAȚIE Răzvan Burleanu cere UEFA să ancheteze Istanbul BB de RASISM: E o anchetă care se complică intrând şi pe această nouă pistă

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, că a discutat cu arbitrii Ovidiu Haţegan şi Sebastian Colţescu în legătură cu incidentul din Liga Campionilor şi că aşteaptă finalizarea anchetei UEFA, în care a mai intervenit un element după informaţiile apărute în spaţiul public. Burleanu consideră că arbitrii trebuie să se bucure de prezumţia de nevinovăţie şi a menţionat că după acest caz vor exista noi standarde de definire a rasismului.

Citește și: Florin Busuioc: ‘Virusul ăsta n-a apărut așa, din neant. A fost creat. Marile companii nu au fost afectate’

“A trecut aproape o săptămână şi aţi văzut că au apărut elemente noi. UEFA a demarat o anchetă pentru a descifra toate detaliile. Nu ne rămâne decât să aşteptăm finalizarea anchetei. Având în vedere toate informaţiile din spaţiul public am luat decizia de a sesiza UEFA pentru a deschide o investigaţie şi în ceea ce priveşte acuzaţiile de rasism ale componenţilor echipei turce înainte de incidentul cu Sebastian Colţescu. La această oră UEFA a demarat şi această anchetă. E o anchetă care se complică intrând şi pe această nouă pistă. Până la o sentinţă din partea UEFA, arbitrii noştri trebuie să se bucure de această prezumţie de nevinovăţie. Poziţia noastră rămâne aceeaşi, una bazată pe principii şi valori. Acum patru ani la nivelul federaţiei am reuşit să finalizăm o strategie de antidiscriminare. Vorbim de zece proiecte în care a fost implicată federaţia. Avem două proiecte în derulare, unul finanţat din fonduri europene şi care promovează integrarea refugiaţilor din România. Alt proiect demarcat în acest an se numeşte Football for a Better Chance, programe de combatere a radicalizării tinerilor din zonele defavorizate”, a spus Burleanu.

Citește și: EXCLUSIV Să râdem cu Clotilde Armand! Și-a trecut în CV-ul oficial că a fost ‘primar pentru o noapte’ în 2016, la Sectorul 1

“Raportul final al UEFA va determina şi anumite modificări, vom avea noi standarde de definire a rasismului. Am demarat deja discuţii pentru a organiza cursuri pe antidiscriminare dedicate jucătorilor, antrenorilor şi arbitrilor. Am vorbit şi cu Ovidiu Haţegan şi cu Sebastian Colţescu. A fost o discuţie privată, am vrut să aflu şi poziţia lor, ca să ne dăm seama exact dacă sunt şi alte informaţii. Informaţiile care mi-au fost transmise direct de către cei doi sunt şi cele apărute în spaţiul public. Am sesizat UEFA să deschidă altă anchetă pentru a investiga ce s-a întâmplat până la incidentul cu Sebi Colţescu şi toate aceste acuzaţii de rasism în ceea ce peiveşte implicarea stafului tehnic al echipei turce. Aşteptăm să se finalizeze ancheta UEFA, după care o să vedem care sunt paşii pe care îi vom urma”, a precizat preşedintele FRF.

Citește și: Florin Roman îl taxează dur pe Dacian Cioloș și îl compară cu Liviu Dragnea: ‘Speram să nu mai trăiesc un astfel de moment

Întrebat dacă acest caz l-ar putea face pe Haţegan să piardă şansa de a arbitra la Campionatul European, Burleanu a răspuns: “Cred că este exclus, imaginea României nu cred că a fost afectată. Sunt aspecte care nu cred că pot influenţa imaginea arbitrajului românesc. Negocierile noastre pentru arbitrajul românesc de asociere cu un sponsor nu au suferit. Mâine vom anunţa primul sponsor din istoria arbitrajului românesc. Arbitrii au nevoie de toată susţinerea şi dacă vedem că lucrurile nu merg bine trebuie să vedem cum să îmbunătăţim activitatea”.

Citește și: Codrin Ștefănescu este îngrijorat în privința lui Liviu Dragnea: ‘De două zile nu reușim să luăm legătura cu el’

Răzvan Burleanu a menţionat că încă nu există vreo solicitare a UEFA cu privire la background-ul lui Sebastian Colţescu.” Dacă va exista, ştiţi că Sebi Colţescu nu e o persoană care să se fi evidenţiat cu un comportament rasist în toată cariera sa, lucru care îl va ajuta foarte mult să se apere în faţa investigatorului”, a adăugat el.

Meciul PSG-Istanbul BB, din 8 decembrie, contând pentru etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de români, a fost întrerupt, în minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au părăsit terenul după ce arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu a folosit cuvântul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.

Citește și: Florin Busuioc: ‘Virusul ăsta n-a apărut așa, din neant. A fost creat. Marile companii nu au fost afectate’

Oaspeţii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Haţegan, iar Sebastian Colţescu l-a atenţionat pe central că o persoană din staff-ul echipei turce trebuie sancţionată. Colţescu a folosit cuvântul "negru" indicându-i centralului Haţegan acea persoană. Haţegan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost internaţional camerunez, iar turcii au decis să iasă de pe teren după mai multe discuţii cu brigada şi cu alţi oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Colţescu, spunându-i următoarele: "Nu spui niciodată ”omul ăsta alb”, spui ”omul ăsta”. Atunci de ce vorbeşti despre Webo folosind cuvintele ”omul ăsta negru”?"

Jucătorii echipei Istanbul Başakşehir au părăsit după aproape două ore Stadionul Parc des Princes, refuzând să mai dispute meciul, în urma scandalului de rasism. UEFA a stabilit ca partida să se reia a doua zi, cu o altă brigadă de arbitri, iar PSG s-a impus cu 5-1.

Citește și: EXCLUSIV Să râdem cu Clotilde Armand! Și-a trecut în CV-ul oficial că a fost ‘primar pentru o noapte’ în 2016, la Sectorul 1 .